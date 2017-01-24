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Дарио СРНА: «История с Барселоной для меня закончена»

Полузащитник донецкого «Шахтера» остается в Украине

  • 24.01.2017 14:35
  • 818 просмотров
  • 7 комментария
Метки
ФК Шахтер Донецк. Дарио Срна
© ФК Шахтер Донецк. Дарио Срна
Капитан «Шахтера» Дарио Срна рассказал об интересе к своей персоне со стороны «Барселоны».
 
- Эта история с «Барселоной закрыта. Но для меня это было легкое решение остаться в «Шахтере». Сейчас главная цель — выиграть чемпионство и поднять чемпионский трофей над собой в Харькове. Там у нас хорошая поддержка. Больше, чем во Львове. Но Львову спасибо, там мы провели чудесные два года, выигрывали Кубок, Суперкубок. Играли в Лиге Европы.
 
Что касается моих рекордов, то в прошлом году уже поставил цель обойти по количеству матчей Соколовского. Буду играть дальше, пока позволит здоровье. Счастлив, что нахожусь в этой команде. 13 лет уже в «Шахтере» и не мог представить, что когда-то стану рекордсменом по количеству матчей. 
 

Источник — MatchDay

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Комментарии
    arkada56
      arkada56, 24.01.2017 14:44
    +3
    Так она и не начиналась.
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    vipfishman
      vipfishman, 24.01.2017 14:45
    +3
    Для Барсы она и не начиналась ))))
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    Проскуров
      Проскуров, 24.01.2017 14:47
    +4
    Тема для журналистов исчерпана?
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    Виталий Махлинец
    online
      Виталий Махлинец, 24.01.2017 14:52
    +1
    Понятное дело бабки решили свое!!!!
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    Joe777
    online
      Joe777, 24.01.2017 15:06
    +2
    Эту тему журналисты донецкие придумали. Барса даже не в курсе была
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    jekavayp
    online
      jekavayp, 24.01.2017 15:13
    0
    Кто-нибудь расскажите Барсе, что она СРНой интерислвалась, а он ей отказал
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    vasyan86
    online
      vasyan86, 24.01.2017 15:13
    0
    Довольно глупо говорить про поддержку, больше, чем во Львове еще до того, как это утверждение проверено на практике. Некоторые из желающих поддержать могут решить, что с такой поддержкой личное участие необязательно...
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