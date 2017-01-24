Дарио СРНА: «История с Барселоной для меня закончена»

© ФК Шахтер Донецк. Дарио Срна

Капитан «Шахтера» Дарио Срна рассказал об интересе к своей персоне со стороны «Барселоны»

- Эта история с «Барселоной закрыта. Но для меня это было легкое решение остаться в «Шахтере». Сейчас главная цель — выиграть чемпионство и поднять чемпионский трофей над собой в Харькове. Там у нас хорошая поддержка. Больше, чем во Львове. Но Львову спасибо, там мы провели чудесные два года, выигрывали Кубок, Суперкубок. Играли в Лиге Европы.

Что касается моих рекордов, то в прошлом году уже поставил цель обойти по количеству матчей Соколовского. Буду играть дальше, пока позволит здоровье. Счастлив, что нахожусь в этой команде. 13 лет уже в «Шахтере» и не мог представить, что когда-то стану рекордсменом по количеству матчей.

Источник — MatchDay

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