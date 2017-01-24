Шахтер не захотел отпускать Срну в Барселону бесплатно

© shakhtar.com. Дарио Срна

Переход Дарио Срны в «Берселону» сорвался из-за желания «Шахтера» заработать на трансфере своего капитана.

По информации испанских СМИ, руководство каталонского клуба быстро нашло общий язык с хорватом и предложило ему контракт, который полностью устраивал 34-летнего футболиста. Но, в последний момент, донецкий клуб передумал отпускать своего лидера бесплатно.

Свободных денег на трансфер у «Барселоны» не оказалось. Единственным выходом из сложившейся ситуации была продажа Алеша Видаля. К сожалению, сделка так и не состоялась.

Также сообщается, что Срна был очень расстроен, но решил не идти на конфликт с «Шахтером» из-за многолетней дружбы с президентом клуба – Ринатом Ахметовым.

Напомним, Дарио Срна после срыва трансфера заявил, что сердце подсказало ему остаться в донецком клубе.

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