Шахтер не захотел отпускать Срну в Барселону бесплатно

Переход Дарио Срны в «Берселону» сорвался из-за желания «Шахтера» заработать на трансфере своего капитана.
По информации испанских СМИ, руководство каталонского клуба быстро нашло общий язык с хорватом и предложило ему контракт, который полностью устраивал 34-летнего футболиста. Но, в последний момент, донецкий клуб передумал отпускать своего лидера бесплатно.
Свободных денег на трансфер у «Барселоны» не оказалось. Единственным выходом из сложившейся ситуации была продажа Алеша Видаля. К сожалению, сделка так и не состоялась.
Также сообщается, что Срна был очень расстроен, но решил не идти на конфликт с «Шахтером» из-за многолетней дружбы с президентом клуба – Ринатом Ахметовым.
Напомним, Дарио Срна после срыва трансфера заявил, что сердце подсказало ему остаться в донецком клубе.
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Ні- це Барселона не хотіла його брати за гроші.
ну-ну!
а кто то, в лице "вовы скидана", мне рассказывал-если надо то ахметов пойдет на встречу и отпустит бесплатно!вот такие пирожки с котятами!))))
я лично не удивлен этой бодяге!
ох и мелочный поступок шахтера ,показывающий всё гнилое нутро!
«Дарио – великий игрок и капитан нашей команды. К нему есть интерес со стороны «Барселоны». В этой ситуации я буду на стороне игрока, и если он примет решение уйти – он уйдет.
Если он захочет уйти – клуб не будет этому препятствовать» ?
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