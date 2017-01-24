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Шахтер не захотел отпускать Срну в Барселону бесплатно

Каталонский клуб не смог найти свободных финансов для осуществления трансфера

  • 24.01.2017 14:45
  • 2391 просмотров
  • 7 комментария
Метки
shakhtar.com. Дарио Срна
© shakhtar.com. Дарио Срна

Переход Дарио Срны в «Берселону» сорвался из-за желания «Шахтера» заработать на трансфере своего капитана.

По информации испанских СМИ, руководство каталонского клуба быстро нашло общий язык с хорватом и предложило ему контракт, который полностью устраивал 34-летнего футболиста. Но, в последний момент, донецкий клуб передумал отпускать своего лидера бесплатно.

Свободных денег на трансфер у «Барселоны» не оказалось. Единственным выходом из сложившейся ситуации была продажа Алеша Видаля. К сожалению, сделка так и не состоялась.

Также сообщается, что Срна был очень расстроен, но решил не идти на конфликт с «Шахтером» из-за многолетней дружбы с президентом клуба – Ринатом Ахметовым.

Напомним, Дарио Срна после срыва трансфера заявил, что сердце подсказало ему остаться в донецком клубе.

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Комментарии
    Vyacheslav Krusser
      Vyacheslav Krusser, 24.01.2017 15:25
    -2
    Вот рыжий а так распрягал чмо!
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    M-E-S-S-E-R
      M-E-S-S-E-R, 24.01.2017 15:33
    -1
    Новина про Срну і Барсу № 22 з початку грудня...
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    sergbarsa
    online
      sergbarsa, 24.01.2017 15:45
    +1
    ахах и где правда-отпускали но не захотел сам игрок или клуб не пустил,или вообще Барса Срной не интересовалась
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    Patriot UA
      Patriot UA, 24.01.2017 15:46
    +1
    Шахтер не захотел отпускать Срну в Барселону бесплатно
    Ні- це Барселона не хотіла його брати за гроші.
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    sergbarsa
    online
      sergbarsa, 24.01.2017 15:49
    -1
    кто прочитал эту новость всем сюда http://football.sport.ua/news/332595#comments
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    King King
    King King, 24.01.2017 15:51
    0
    желание заработать на трансфере-решил не идти на конфликт с ахметовым!
    ну-ну!
    а кто то, в лице "вовы скидана", мне рассказывал-если надо то ахметов пойдет на встречу и отпустит бесплатно!вот такие пирожки с котятами!))))
    я лично не удивлен этой бодяге!
    ох и мелочный поступок шахтера ,показывающий всё гнилое нутро!
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    уух
    online
      уух, 24.01.2017 16:28
    0
    а это как тогда понимать:
    «Дарио – великий игрок и капитан нашей команды. К нему есть интерес со стороны «Барселоны». В этой ситуации я буду на стороне игрока, и если он примет решение уйти – он уйдет.
    Если он захочет уйти – клуб не будет этому препятствовать» ?
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