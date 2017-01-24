Сергей ПАЛКИН: «Соболь хочет остаться в Заре»

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Защитник луганской «Зари» Эдуард Соболь попал на карандаш скаутам турецкого «Бешикташа». Об этом сказал генеральный директор донецкого «Шахтера» Сергей Палкин (22-летний футболист принадлежит донецкому клубу, а в «Заре» находится на правах аренды):



- К Эдуарду Соболю есть интерес со стороны «Бешикташа», - передает слова Палкина корреспондент Sport.ua Cергей Цыба. - Мы обсуждали с футболистом этот вопрос. Он хочет остаться в «Заре». Для него это лучше. Мы учитывали желание игрока. Хотя если бы турецкий клуб проявил интерес раньше, возможно, мы отдали бы Соболя в аренду до конца сезона. Сейчас же нет смысла ехать на два месяца в Турцию, а потом - возвращаться.

Источник — Sport.ua

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