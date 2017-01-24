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Сергей ПАЛКИН: «Соболь хочет остаться в Заре»

Гендиректор «Шахтера» подтвердил, что Эдуардом Соболем интересуется «Бешикташ»

  • 24.01.2017 13:48
  • 1919 просмотров
  • 7 комментария
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zarya-lugansk.com
© zarya-lugansk.com

Защитник луганской «Зари» Эдуард Соболь попал на карандаш скаутам турецкого «Бешикташа». Об этом сказал генеральный директор донецкого «Шахтера» Сергей Палкин (22-летний футболист принадлежит донецкому клубу, а в «Заре» находится на правах аренды):

- К Эдуарду Соболю есть интерес со стороны «Бешикташа», - передает слова Палкина корреспондент Sport.ua Cергей Цыба. - Мы обсуждали  с футболистом этот вопрос. Он хочет остаться в «Заре». Для него это лучше. Мы учитывали желание игрока. Хотя если бы турецкий клуб проявил интерес раньше, возможно, мы отдали бы Соболя в аренду до конца сезона. Сейчас же нет смысла ехать на два месяца в Турцию, а потом - возвращаться.

 

Источник — Sport.ua

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Комментарии
    M-E-S-S-E-R
      M-E-S-S-E-R, 24.01.2017 13:53
    0
    А в інтерв'ю Соболя фігурує інша інформація... Хтось з них двох явно бреше. Враховуючи практику, - брехун все таки гендир....
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    titanovec
      titanovec, 24.01.2017 13:56
    +1
    Эдуард СОБОЛЬ: «Бешикташ? Почему бы и нет!» -
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    AZ83
    online
    AZ83, 24.01.2017 14:21
    0
    titanovec, 24.01.2017 13:56
    Эдуард СОБОЛЬ: «Бешикташ? Почему бы и нет!» -
    Это все происки всем извесного клуба
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    vipfishman
      vipfishman, 24.01.2017 14:44
    0
    titanovec, 24.01.2017 13:56
    Эдуард СОБОЛЬ: «Бешикташ? Почему бы и нет!» -
    Соболь с Палкиным видимо не успели договориться,что же надо на самом деле говорить журналистам ))))
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    jekavayp
    online
      jekavayp, 24.01.2017 15:17
    -3
    vipfishman, 24.01.2017 14:44
    titanovec, 24.01.2017 13:56
    Эдуард СОБОЛЬ: «Бешикташ? Почему бы и нет!» -

    Соболь с Палкиным видимо не успели договориться,что же надо на самом деле говорить журналистам ))))

    Скажут потом что Соболь вообще мечтал Илличей усилить, а вью про желание поиграть в Европе - происки Суркиса
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    Пионер
    Пионер, 24.01.2017 15:40
    +3
    Зачем выдергивать футболиста из основного состава Зари на 2 месяца аренды в клуб, где ему не дадут столько игрового времени как в команде Верныдуба.

    или Динамовские болелы хотели бы ослабить Зарю, а то второе место в УПЛ могут и не осилить?
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    Am-Shegar
      Am-Shegar, 24.01.2017 15:57
    +3
    Это важно, что спросили самого Соболя о его желании, а в Динамо за Ярмоленко всё решает Суркис.
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