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Артем ШАБАНОВ: «Останусь в Стали, если все будет хорошо»

Бывший защитник луцкой «Волыни» - о смотринах в «Стали»

  • 24.01.2017 13:24
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ФК Волынь, Артем Шабанов
© ФК Волынь, Артем Шабанов
Экс-защитник «Волыни» Артем Шабанов проходит просмотр в «Стали», с которой работает на сборах в Турции. Шабанов рассказал о приглашении Леонида Кучука и возможном подписании контракта с каменчанами.
 
- Мне позвонил Леонид Станиславович, пригласил в команду. Я ответил согласием, сказал, что хочу с ним поработать. Это хороший тренер, я его знал ранее по «Арсеналу», как и Юрия Михайловича Бакалова, он тренировал нашу молодежную команду. Почему бы и не перейти?
 
- Леонид Кучук говорил, что ты играл в молодежной команде, а он тебя приглашал в первую команду, поэтому знает твои возможности.
- Да, он подтягивал меня под первую команду. Иногда я попадал в заявку, иногда нет.
 
- Через несколько дней можно будет говорить о том, что ты перейдешь в команду официально?
- Есть пару нюансов, которые мне хотелось бы утонить.
 
- Процентов 80 есть, что ты останешься в «Стали»?
- Думаю да. Если все будет хорошо, то останусь в команде. 
 

Источник — ТК Футбол

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