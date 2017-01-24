Артем ШАБАНОВ: «Останусь в Стали, если все будет хорошо»

© ФК Волынь, Артем Шабанов

Экс-защитник «Волыни» Артем Шабанов проходит просмотр в «Стали», с которой работает на сборах в Турции. Шабанов рассказал о приглашении Леонида Кучука и возможном подписании контракта с каменчанами.

- Мне позвонил Леонид Станиславович, пригласил в команду. Я ответил согласием, сказал, что хочу с ним поработать. Это хороший тренер, я его знал ранее по «Арсеналу», как и Юрия Михайловича Бакалова, он тренировал нашу молодежную команду. Почему бы и не перейти?

- Леонид Кучук говорил, что ты играл в молодежной команде, а он тебя приглашал в первую команду, поэтому знает твои возможности.

- Да, он подтягивал меня под первую команду. Иногда я попадал в заявку, иногда нет.

- Через несколько дней можно будет говорить о том, что ты перейдешь в команду официально?

- Есть пару нюансов, которые мне хотелось бы утонить.

- Процентов 80 есть, что ты останешься в «Стали»?

- Думаю да. Если все будет хорошо, то останусь в команде.

Источник — ТК Футбол

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