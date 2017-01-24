Густаво БЛАНКО-ЛЕЩУК: «Был бы счастлив сыграть за сборную Украины»

© vk.com/fcshakhtar. Густаво Бланко-Лещук

Сегодня в Киеве состоялось представление нового игрока донецкого «Шахтер» - форвард Густаво Бланко-Лещук ответил на вопросы журналистов. Он, кстати, взял себе 99-й номер, под которым раньше за «горняков» выступал Кристиано Лукарелли. Но сперва слово взял генеральный директор клуба Сергей Палкин:

- Густаво - открытие этого сезона. Мы следили за ним с тех пор, как он попал в «Карпаты». И должны быть благодарны львовской команде за этого игрока. Хотя с «Карпатами» всегда сложно вести переговоры. Но хорошо, что они завершились удачно. Конкурировать за Бланко было тяжело. Однако «Карпаты» поступили мудро, продав его по наиболее выгодной цене, поскольку летом они потеряли бы игрока бесплатно.

Будут ли еще новички этой зимой? Одно приобретение мы уже сделали. Дальше будет видно. Особой нужды в этом нет. Пока трансферы не планируются. Максимум еще один. А может, вообще никого не купим.



Далее говорил уже сам Густаво Бланко-Лещук:



- Я счастлив быть здесь. Благодарен всем, кто работает в клубе. Все скажу на футбольном поле.

Номер 99? Сразу его не взял из-за небольшого недоразумения. Я с детства играл под номером 9. Вот и решил взять этот номер, поскольку «девятка» занята.

С Факундо Феррейрой мы играли друг против друга в Аргентине. Но я его не очень хорошо знал. В Испании познакомился поближе, он отличный человек. Мы конкуренты на поле, но вне футбола мы друзья. У нас с ним здоровая конкуренция. Обойти Ферейру в гонке бомбардиров? Мне нравится быть первым. Если смогу забить больше, чем он - буду гордиться этим. Хотя я понимаю, что Факундо также хочет быть первым и обойти меня.

Когда я сюда приехал, мне всегда нравилось интенсивно тренироваться, чтобы уйти в клуб получше. Сделаю все, чтобы помочь «Шахтеру». Хочу превзойти рекорд Луиса Адриано по количеству голов за команду.

Отношения с тренером у меня нормальные. С каждым днем я начинаю лучше понимать, что именно требует Пауло Фонсека. Думаю, к окончанию следующего сбора понимание будет еще лучше.

«Шахтер» по манере игры отличается от «Карпат». Но моя адаптация проходит хорошо. Я отдаю себе отчет, что нужно приложить усилия, чтобы стать своим в команде.

Отношения с бразильцами складываются неплохо. Меня все хорошо встретили. «Шахтер» - как одна семья. С бразильцами у меня хорошо получается общаться, никаких проблем нет.

Было бы отлично, если бы удалось сыграть за сборную Украины. Для всей моей семьи это была бы лучшая новость. Я был бы счастлив сыграть за сборную Украины. У меня в семье шесть человек. Родители первое время были со мной в Украине. Когда они были рядом - я чувствовал себя как в Аргентине.

Источник — Sport.ua

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