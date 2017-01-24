Межсезонье УПЛ: география предсезонок

Где провести межсезонный сбор? Этим воистину гамлетовским вопросом руководители украинских клубов задавались во все времена. Разные возможности подразумевали разные варианты ответа на него. Давайте вспомним, как менялась география таких тренировок с течением времени.

В советское время предсезонка происходила преимущественно на территории «великого и могучего». Кто направлял свои стопы в Леселидзе, кто на побережье Крыма. Условия для подготовки, по современным меркам, выглядели весьма скромно.

А фраза «месить грязь» означала «закладывать фундамент» функциональной подготовки на весь сезон. При этом в ней не было ни капли преувеличения. Месиво, наблюдавшееся на советских югах, футбольным полем можно было назвать только с очень большой натяжкой. Тогдашний же футбольный сезон в наших широтах, напомню, совпадал с календарным годом.

Московский «Локомотив» имел собственную базу (отстроенную Министерством путей сообщения СССР) в Хосте и там трудился в преддверии сезона. Армейцы из Белокаменной частенько проводили межсезонье в Сухуми, одесский «Черноморец» - в Туапсе. Кому-то приглянулась Кудепста, кто-то останавливал свой выбор на Адлере, иной клуб отдавал предпочтение Гантиади. Примечательно, что на тренировочных полях, к примеру, в той же Хосте (как раз на железнодорожном стадионе), а также в Сочи или Сухуми нередко проводились и матчи ранних стадий розыгрыша национального Кубка.

Заглядывали команды во время предсезонок и в Среднюю Азию. Андижан, Фергана, Душанбе, Самарканд гостеприимно принимали клубы элитного советского дивизиона и также становились аренами кубковых матчей. Были в советское время и единичные зарубежные сборы. Причем болгарский вектор пользовался успехом из-за возможности организации неплохих спаррингов. Венгрия, Польша, Югославия также охотно принимали советских футболистов. А вот экзотические направления (Марокко, Тунис, Индонезия, Австралия) служили средством расширения кругозора, позволяли прикупить вещичек для дома, для семьи и способствовали собственной самооценке. Ведь набить несколько безответных мячей в ворота непритязательных тамошних коллективов для элитных советских команд особого труда не составляло.

«Эпоха великих географических открытий» для отечественных клубов началась уже перед и после распада большой страны. Киевское «Динамо» открыло для себя западногерманский Руйт. Александр Заваров вспоминал, что впервые динамовцы отправились в этот городок на предсезонку в 1985 году. Это дало эффект. «Подготовились - и выиграли чемпионат и Кубок СССР, - вспоминал много позже лучший футболист СССР 1986 года. - Затем поездки в Руйт стали традиционными».

С развитием инфраструктуры в Турции отечественные клубы средней руки стали частыми гостями там. Оптимальные условия для работы, комфортные отели, хороший климат, наличие сильных спарринг-партнеров - что еще нужно! Со временем весьма популярным стал израильский вариант. На Земле обетованной даже провели несколько турниров с участием постсоветских клубов. Советское «класико» «Динамо» (Киев) - «Спартак» (Москва) вызывало неподдельный интерес у выходцев из Украины и России, осевших в Израиле.

Менее популярен Кипр. Однако и там можно найти достойных спарринг-партнеров. Мальта? Пока соотношение цена/качество там не очень хорошее. Однако это направление весьма перспективно, и я совсем не исключаю того, что в ближайшее время дорога на Игрушечный остров будет протоптана украинскими клубами. Во всяком случае островитяне изо всех сил стараются улучшить отельно-футбольную инфраструктуру, но качество тамошних полей пока что оставляет желать лучшего.

Ныне клубы посильнее облюбовали для себя испанские Марбелью и Бенидорм, а также Объединенные Арабские Эмираты. В этих местах также нет недостатка в спарринг-партнерах, а гостеприимные хозяева выполнят любые пожелания клиентов.

Экзотика? От нее вовсе не отказались. Скажем, несколько лет назад «Шахтер» совершил турне по Бразилии, где получил возможность проверить свои силы на фоне бразильских клубов, а также создал зону комфорта для своих бразильских легионеров. Они окунулись в привычную среду. Правда, как показывает практика, после бразильского сбора трудно акклиматизироваться в Украине. В прошлом году горняки отправились «закладывать фундамент физической подготовки» в США, где также были не лишены хороших тренировочных матчей.

Крым? Когда-то незабвенный Анатолий Заяев ратовал за то, чтобы создать на полуострове полноценную базу для всесторонней подготовки различных клубов к весенним стартам. Это могло бы стать хорошей статьей дохода для бюджета АРК и Украины в целом. Увы, дальше разговоров дело не пошло. А дальше случилось то, что случилось. Аннексированный три года назад полуостров новые «хозяева» пытаются использовать в спортивном отношении, но получается у них это пока не очень успешно. Впрочем, множество рекламных объявлений о сборах в «Республике Крым» на российских сайтах наличествует. Вот только все базы, имеющиеся там, строились при украинской юрисдикции, а эксплуатировать их бесконечно нельзя. Россияне же вкладываться в украденную территорию не спешат - очевидно, себе дороже.

Итак, предсезонка-2017 началась. Кто лучше других распорядится оставшимся до возобновления чемпионата Украины месяцем с небольшим?

Источник — Спорт-Экспресс в Украине

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