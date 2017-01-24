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Поль ПОГБА: «Гризманн - мой брат»

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» - о своей дружбе с нападающим «Атлетико»

  • 24.01.2017 13:06
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ФК Манчестер Юнайтед. Поль Погба
© ФК Манчестер Юнайтед. Поль Погба
Поль Погба рассказал о своей дружбе с форвардом «Атлетико» и сборной Франции Антуаном Гризманном.
 
- Мы с Гризу всегда отлично проводим время. Я очень им горжусь, так как знаю, через что он прошел. Он мой брат, и мы с ним всегда вместе. Когда вас связывают отличные отношения вне поля, и на поле играется гораздо легче - именно так происходит в сборной Франции. 
 

Источник — ТК Футбол

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