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Андрес Эскобар не вернулся в киевское Динамо

Колумбийский нападающий принял решение остаться в Южной Америке

  • 24.01.2017 12:56
  • 778 просмотров
  • 2 комментария
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Андрес Эскобар не вернулся в киевское Динамо
25-летний колумбийский форвард Андрес Эскобар, пообещавший вернуться в «Динамо» 18 января и побороться за место в основном составе команды Сергея Реброва, в Украину так и не прилетел, а озаботился латиноамериканскими вариантами продолжения карьеры.
 
Как рассказал агент колумбийца Рауль Рамирес, Андрес работает с личным тренером, для того чтобы поддерживать хорошую физическую форму, а сам Рамирес работает над его трудоустройством. Эскобаром якобы интересуются колумбийские клубы «Индепендьенте» (Медельин), «Санта-Фе» и «Мильонариос», однако окончательное решение, в любом случае, будет приниматься в «Динамо». 
 

Источник — Динамо Киев от Шурика

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Комментарии
    M-E-S-S-E-R
    online
      M-E-S-S-E-R, 24.01.2017 13:01
    0
    С такой фамилией только в Медельине и играть Будет явно за своего! Еще бы имя на Пабло поменять...
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    darvey77
      darvey77, 24.01.2017 13:18
    0
    кто это?
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