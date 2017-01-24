Андрес Эскобар не вернулся в киевское Динамо

25-летний колумбийский форвард Андрес Эскобар, пообещавший вернуться в «Динамо» 18 января и побороться за место в основном составе команды Сергея Реброва, в Украину так и не прилетел, а озаботился латиноамериканскими вариантами продолжения карьеры.

Как рассказал агент колумбийца Рауль Рамирес, Андрес работает с личным тренером, для того чтобы поддерживать хорошую физическую форму, а сам Рамирес работает над его трудоустройством. Эскобаром якобы интересуются колумбийские клубы «Индепендьенте» (Медельин), «Санта-Фе» и «Мильонариос», однако окончательное решение, в любом случае, будет приниматься в «Динамо».

Источник — Динамо Киев от Шурика

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