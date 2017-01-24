Барселона подготовила 5-летний контракт для Месси

© thenational.ae. Лионель Месси

Руководство каталонской «Барселоны» подготовило для аргентинского нападающего Лионеля Месси новое долгосрочное соглашение.

В ближайшее время сине-гранатовые предложат главной звезде команды пятилетний контракт с фиксированной заработной платой. Не исключено, что каталонцы сделают Месси самым высокооплачиваемым футболистом мира. Финальную стадию переговоров с Лионелем проведет лично президент клуба Хосеп Бартомеу.

Действующий договор аргентинского форварда с «Барселоной» истекает летом 2018 года. В текущем сезоне Месси провел в Ла Лиге 16 матчей, забил 15 голов и отдал 4 ассиста.

Источник — Euro-football

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