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Юрий БАКАЛОВ: «На карандаше футболисты хорошего уровня»

Помощник Леонида Кучука в «Стали» рассказал о принципах комплектации команды

  • 24.01.2017 12:37
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ФК Арсенал. Юрий Бакалов
© ФК Арсенал. Юрий Бакалов
Тренер «Стали» Юрий Бакалов заверил, что у каменчан на примете есть несколько игроков, которые могут стать потенциальными новичками, но фамилии называть не стал, заметив, что и нынешние футболисты могут хорошо себя проявить.
 
- Сколько футболистов у нас на карандаше, говорить не этично, но они есть. Это футболисты хорошего уровня. Но мы аккуратно относимся к тем футболистам, которые у нас в команде. Если потенциальный новичок будет сильнее, то мы будем разговаривать, приглашать его к нам. Любой главный тренер, да и команда, хочет иметь два равноценных состава. Поэтому мы будем работать в этом направлении. А здесь, в Турции, идет пока что целенаправленная работа. Ребята приятно удивили. Не было результата в прошлом году? Я бы не хотел говорить об этом, это было бы не этично с моей стороны, - сказал Юрий Бакалов.
 
Напомним, на просмотре в «Стали» сейчас находится экс-защитник «Волыни» Артем Шабанов.
 

Источник — Footboom

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