ОФИЦИАЛЬНО: Василий Кравец переходит в испанский Луго

© ФК Карпаты. Василий Кравец (справа)

Львовские «Карпаты» и испанский «Луго», выступающий в Сегунде, договорились о полугодичной аренде с правом выкупа 19-летнего украинского защитника Василия Кравца.

Игрок уже покинул расположении «Карпат» в Анталье, где команда проводит учебно-тренировочные сборы, и отправился в Испанию для прохождения медосмотра и подписания личного контракта.

Василий Кравец – воспитанник школы «Карпат». В УПЛ он дебютировал 10 мая 2015-го года в матче против «Черноморца» (2:0). Всего за первую команду «Карпат» Кравец сыграл 32 матча. Ориентировочная стоимость игрока составляет €500 тысяч.

Луго – город на северо-западе Испании, насчитывающий около ста тысяч жителей. ФК «Луго» основан в 1953-м году. После 22-х сыгранных туров «Луго» занимает 8-е место в Сегунде, имея в активе 31 очко при разнице мячей 32-29. Команду возглавляет 50-летний испанский тренер Луис Сезар Сампредо.

Источник — ФК Карпаты

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.