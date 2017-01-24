Войти или Зарегистрироваться
Вход на сайт
Зарегистрироваться или Напомнить пароль
Меню

ОФИЦИАЛЬНО: Василий Кравец переходит в испанский Луго

Клуб из Сегунды берет украинца в аренду с правом выкупа

  • 24.01.2017 12:06
  • 1928 просмотров
  • 7 комментария
Метки
ФК Карпаты. Василий Кравец (справа)
© ФК Карпаты. Василий Кравец (справа)

Львовские «Карпаты» и испанский «Луго», выступающий в Сегунде, договорились о полугодичной аренде с правом выкупа 19-летнего украинского защитника Василия Кравца.

Игрок уже покинул расположении «Карпат» в Анталье, где команда проводит учебно-тренировочные сборы, и отправился в Испанию для прохождения медосмотра и подписания личного контракта.

Василий Кравец – воспитанник школы «Карпат». В УПЛ он дебютировал 10 мая 2015-го года в матче против «Черноморца» (2:0). Всего за первую команду «Карпат» Кравец сыграл 32 матча. Ориентировочная стоимость игрока составляет €500 тысяч.

Луго – город на северо-западе Испании, насчитывающий около ста тысяч жителей. ФК «Луго» основан в 1953-м году. После 22-х сыгранных туров «Луго» занимает 8-е место в Сегунде, имея в активе 31 очко при разнице мячей 32-29. Команду возглавляет 50-летний испанский тренер Луис Сезар Сампредо.

Источник — ФК Карпаты

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Интересные факты
Комментарии
    seregka1991
      seregka1991, 24.01.2017 12:25
    +6
    Удачи пареньку.

    Ну а вот название Луго сразу невзначай ассоциируется с одним)
    Ссылка
    M-E-S-S-E-R
    online
      M-E-S-S-E-R, 24.01.2017 12:29
    +1
    ДК "цікавилось"-"цікавилось" ... а в результаті Луго...
    Ссылка
    LembergWestUkraine
    online
      LembergWestUkraine, 24.01.2017 13:24
    +1
    Василь, удачі!!!
    Ссылка
    LembergWestUkraine
    online
      LembergWestUkraine, 24.01.2017 13:27
    +1
    По манері гри чимось чомусь мені Лужного він нагадує
    Ссылка
    xxxpatrikxxx
    online
      xxxpatrikxxx, 24.01.2017 13:36
    +1
    Блін. Класно в Карпатах працюють, всіх продають в Іспанію!!!
    Ссылка
    kosak-bandera
    online
    kosak-bandera, 24.01.2017 13:37
    0
    Kusaj Vasja , gryzy, tvij shans!
    Ссылка
    M-E-S-S-E-R
    online
      M-E-S-S-E-R, 24.01.2017 13:43
    0
    Мабуть, якийсь хотрозроблений агент має хороші зв'язки з Іспанією... Це явно не Шаблій чи Селюк...
    Ссылка
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.