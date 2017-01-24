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Карпаты уверенно обыграли узбекский Алмалык

На три мяча в исполнении львовской команды соперники ответили одним точным ударом

  • 24.01.2017 11:57
  • 490 просмотров
  • 2 комментария
Метки
ФК Карпаты
© ФК Карпаты

Товариський матч

«Карпати» – «Олмалик» – 3:1
Голи карпатівців: гравець на перегляді, 32, автогол суперника, 64, Чачуа, 68 (пен.).

«Карпати»: Мисак (Сілецький, 46), Мірошніченко, Зубейко, Сениця (гравець на перегляді, 70), гравець на перегляді (Завійський, 70), Вербний, Чачуа, гравець на перегляді, Богач (Саламаха, 82), гравець на перегляді (Грисьо, 46), гравець на перегляді (гравець на перегляді, 30, Карпенко, 78).
«Олмалик»: Ходжаєв, Іномов, Муладжанов, Касмінін, Дуловіч, Мухтаров, Анадурдієв, Жураєв, Гульямов, Норбеков, Рахматулаєв.
Попередження карпатівців: Грисьо, 58.
Вилучення: фол суперника, 67 (друге попередження).

Источник — ФК Карпаты

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Комментарии
    M-E-S-S-E-R
    online
      M-E-S-S-E-R, 24.01.2017 12:10
    0
    гравець на перегляді, автогол суперника, пенальті... Боюсь, з результативністю у Карпат будуть проблему у другій частині сезону... Хіба що, "гравець на перегляді" - це новий Бланко-Лещук!
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    orest0998
    online
      orest0998, 24.01.2017 12:35
    +1
    M-E-S-S-E-R, 24.01.2017 12:10
    гравець на перегляді, автогол суперника, пенальті... Боюсь, з результативністю у Карпат будуть проблему у другій частині сезону... Хіба що, "гравець на перегляді" - це новий Бланко-Лещук!
    Зараз би не дивитись матч і аналізувати з звіту.Хороший аналіз,друже.
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