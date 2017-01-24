Карпаты уверенно обыграли узбекский Алмалык

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Товариський матч

«Карпати» – «Олмалик» – 3:1

Голи карпатівців: гравець на перегляді, 32, автогол суперника, 64, Чачуа, 68 (пен.).

«Карпати»: Мисак (Сілецький, 46), Мірошніченко, Зубейко, Сениця (гравець на перегляді, 70), гравець на перегляді (Завійський, 70), Вербний, Чачуа, гравець на перегляді, Богач (Саламаха, 82), гравець на перегляді (Грисьо, 46), гравець на перегляді (гравець на перегляді, 30, Карпенко, 78).

«Олмалик»: Ходжаєв, Іномов, Муладжанов, Касмінін, Дуловіч, Мухтаров, Анадурдієв, Жураєв, Гульямов, Норбеков, Рахматулаєв.

Попередження карпатівців: Грисьо, 58.

Вилучення: фол суперника, 67 (друге попередження).

Источник — ФК Карпаты

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