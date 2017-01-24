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Те, кто считает, что в нынешнем сезоне чемпионата Германии все решено - глубоко ошибаются. Несмотря на лидерство «Баварии», эта команда и далеко не показывает свой чемпионский футбол, который мы привыкли видеть в последних сезонах. Наверное, была бы в форме «Боруссия» Дортмунд, имел бы оптимальные кондиции «Байер» и Гладбах, мы могли бы увидеть совершенно иную картину. А так, «Бавария» Карло Анчелотти продолжает искать свою игру и делает это в чемпионате Германии фактически безболезненно. В небольшом перерыве чемпионата Анчелотти не стал перекраивать состав, внедрять новых исполнителей и доверился проверенным бойцам. Однако не все из них пока что оправдывают доверие итальянского специалиста.

Матч против «Фрайбурга» начался для мюнхенского клуба ошеломляюще. Еще в дебюте игры Харбереру удался отличный удар с угла штрафной площади, с которым у Нойера не было шансов справиться. После этого дерзкие хозяева еще несколько раз тревожили владения Нойера, однако удары издалека не несли угрозы воротам гостей. «Бавария» пыталась взять соперника голыми руками и долго время у нее ничего не получалось. По-прежнему продолжает набирать форму Томас Мюллер, который при Анчелотти не похож сам на себя, не играет на своем уровне Артуро Видаль, часто дает сбой хваленая оборона «Голливуда»... Более того, по игре против «Фрайбурга» можно сказать, что непродолжительный перерыв в чемпионате не пошел на пользу «Баварии» и Анчелотти, который так и не смог внести необходимые изменения.

Однако цыплят принято считать по осени, а посему болельщикам мюнхенского клуба необходимо набраться терпения и дождаться решающей стадии Лиги чемпионов и ключевых матчей чемпионата Германии, которые дадут ответ на многие вопросы. К счастью фанатов мюнхенского клуба, эта команда еще способна добывать очки там, где это требуется. Так произошло и в матче против дебютанта. Сначала Роберт Левандовски воспользовался подачей с углового от Дугласа Косты и сравнял счет в матче, а уже во второй половине игры за несколько секунд до финального свистка смог красиво обработать и воплотить в победный гол выверенную передачу Франка Рибери, который вовремя сменил на поле того же Дугласа Косту... Эта победа позволила «Баварии» сохранить свой отрыв от второго «Лейпцига», который свой матч против «Айнтрахта» выиграл более чем уверенно.

«Фрайбург» - «Бавария» - 1:2

Голы: Харберер, 5 — Левандовски, 35, 90+1.

«Фрайбург»: Шволов — Штенцель (Кюблер, 83), Торрехон, Гульде, Гюнтер — Филипп, Хёфлер, Франтц, Грифо — Нидерлехнер (Петерсен, 69), Хаберер (Булут, 80).

«Бавария»: Нойер — Лам, Хуммельс, Мартинес, Алаба (Бернат, 71) — Алонсо, Видаль (Киммих, 55) — Роббен, Мюллер, Коста (Рибери, 71) — Левандовски.

Предупреждения: Хаберер, Шволов — Алонсо, Видаль.





Страдает от несыгранности и дортмундская «Боруссия», которую еще на старте сезона многие эксперты считали чуть ли не единственной силой, которая могла бы вмешаться в борьбу за чемпионство с «Баварией». Тем не менее, чуда не произошло. Уход целого ряда лидеров повлиял не только на игру команды Томаса Тухеля, но и на ее результаты. Нынешняя «Боруссия» - это команда еще совсем сырая и молодая, которой надо дать время хотя бы до окончания сезона, чтобы в следующем футбольном году увидеть более слаженный механизм. Несмотря на проблемы в чемпионате, в Лиге чемпионов у «шмелей» дела складываются куда лучше - первое место в отборочной группе в борьбе с мадридским «Реалом» и неплохие шансы на выход в 1/4 финала, где на их пути встретилась «Бенфика».

Команда Тухеля неплохо поработала в зимнее межсезонье, проведя товарищеские спарринги против серьезных европейских команд и добыв в них уверенные победы. Так, в начале января «Боруссия» разгромила ПСВ со счетом 4:1, а затем не оставила шансов «Стандарду» - 3:0. Перед самым стартом второй части сезона Дортмунд поиздевался над «Падерборном», отправив в ворота соперника шесть голов, однако предстоящий соперник «Боруссии» не обещал легкой прогулки, ведь «Вердер» в этом сезоне, как и в прошлых двух, отчаянно борется за выживание, цепляясь за очки в каждом поединке чемпионата. Проведя неплохое окончание прошлого года, команда Александера Нури надеялась продолжить свои успешные выступления и на старте второй части сезона, где им предстоит доказать свою состоятельность остаться в элитном дивизионе.

В начальных датах января «музыканты» успели подписать одного новичка, выкупив у «Копенгагена» контракт датчанина Томаса Дилэйни, центрального полузащитника. Уроженец США сходу вышел в стартовом составе своего нового клуба и неплохо смотрелся на поле, однако добыть со своей командой хотя бы очко ему не удалось. Андре Шюррле, который в отсутствие Пьер-Эмерик Обамеянга вышел на непривычной для себя позиции центрального нападающего, еще в дебюте игры удалось открыть счет в матче, подарив своей команды необходимое преимущество. Пока на поле велась где-то равная игра с небольшим преимуществом гостей, «Вердер» в дебюте второй половины игры сравнял счет, но обескровленный в атаке Дортмунд смог вырывать победу, которая вывела их на четвертое место в чемпионате.

«Вердер» - «Боруссия» Д - 1:2

Голы: Бартельс, 59 – Шюррле, 5, Пищек, 71.

«Вердер»: Дробны — Бауэр, Сане, Мойсандер, Сантьяго Гарсия — Бартельс, Фритц (Каинц), Дилэйни, Гнабри — Писсарро, Крузе.

«Боруссия» Д: Вайденфеллер – Пищек, Гинтер, Сократис, Шмельцер (Дурм, 46) — Вайгль — Пулишич, Кастро (Геррейру, 70), Кагава, Ройс (Дембеле, 70) — Шюррле.

Предупреждения: Бауэр, Дилэйни, Каинц — Шюррле.

Удаление: Дробны, 39.





Часто критиковали мы «Байер» в первой части сезона за его блеклую игру и отсутствие результата. Конечно, можно говорить об успешном выступлении команды в Лиге чемпионов, но в чемпионате «аптекари» показывают свой худший результат за последние несколько лет и самые низкие показатели при руководстве Роджером Шмидтом. Что говорить, если в стартовых 16-ти матчах Бундеслиги «Байер» потерпел 7 поражений, ровно столько же, сколько за 25 матчей прошлого сезона. Несмотря на плохие результаты, руководство леверкузенского клуба полностью доверяет нынешнему наставнику и как минимум до конца сезона даст Шмидту шанс доказать, что его рано списывать со счетов. Матч против «Герты» хоть и нес серьезную интригу и напряжение, однако по нему нельзя было делать выводов, насколько «Байер» на сегодняшний день готов вернуться в борьбу за медали, и вот почему...

Столичная «Герта» приучила нас в последних двух сезонах к прекрасному старту в чемпионате, когда команда взбирается на вершину турнирной таблицы и ставит серьезные задачи на вторую часть. Однако во второй половине чемпионата с командой Паля Дардая происходит нечто необъяснимое и она скатывается по турнирной лестнице так низко, как это не делает больше никто. Этот фактор можно объяснить нехваткой опыта некоторых футболистов, не готовых вести борьбу за самые высокие позиции. Конечно, по бюджету «Герта» - одна из тех команд, которая вообще не должна бороться за еврокубки, но «старая дама» приучила своих болельщиков к ровным и стабильным результатам в матчах против команд своего уровня и аутсайдеров Бундеслиги, где «Герта» всегда брала свои очки. Нам же остается подождать 2-3 тура, чтобы понять, наступит ли «Герта» на свои же грабли и не посыплется ли после неплохой первой части сезона.

«Байер» - «Герта» - 3:1

Голы: Топрак, 12, Чалханоглу, 36, 88 – Штокер, 44.

«Байер»: Лено — Хенрикc, Топрак, Драгович (Та, 8), Венделл — Кампль, Баумгартлингер — Беллараби (Хавертц, 84), Чалханоглу — Чичарито, Брандт (Мехмеди, 75).

«Герта»: Ярштайн — Пекарик, Штарк, Брукс, Платтенхардт — Шельбред (Аллаги, 87), Лустенбергер — Эссвайн (Харагучи, 66), Дарида (Шибер, 82), Штокер — Ибишевич.

Предупреждения: Ибишевич, Штокер.





Турнирная таблица:





Алексей ГОРЛАЧ

Источник — Sport.ua

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