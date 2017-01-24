Дмитрий МИХАЙЛЕНКО: «Днепр заработал на трансфере Близниченко»

© ФК Днепр. Дмитрий Михайленко

Главный тренер «Днепра» Дмитрий Михайленко поделился впечатлениями о трансфере украинского хавбека Андрея Близниченко в «Карабюкспор».

«Днепр» заработал на трансфере Близниченко в «Карабюкспор», и это плюс. Решение было выгодным для обеих сторон. Андрею хотелось попробовать себя в новом чемпионате. Здесь он не смог проявить себя в той мере, в которой хотел. Смена обстановки должна пойти ему на пользу. Он талантливый игрок и ждет гораздо большего от своей карьеры», – отметил Михайленко.

«Днепр» продал Близниченко в «Карабюкспор» за €300 тысяч.

Источник — ТК Футбол

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