Дмитрий МИХАЙЛЕНКО: «Днепр заработал на трансфере Близниченко»

Главный тренер «Днепра» Дмитрий Михайленко поделился впечатлениями о трансфере украинского хавбека Андрея Близниченко в «Карабюкспор».
«Днепр» заработал на трансфере Близниченко в «Карабюкспор», и это плюс. Решение было выгодным для обеих сторон. Андрею хотелось попробовать себя в новом чемпионате. Здесь он не смог проявить себя в той мере, в которой хотел. Смена обстановки должна пойти ему на пользу. Он талантливый игрок и ждет гораздо большего от своей карьеры», – отметил Михайленко.
«Днепр» продал Близниченко в «Карабюкспор» за €300 тысяч.
Источник — ТК Футбол
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