Экс-тренер Звезды войдет в тренерский штаб Монако

© dynamo.kiev.ua. Дарио Друди

29-летний аргентинец Дарио Друди, до недавнего времени бывший главным тренером «Звезды», продолжит карьеру в «Монако». Пока неизвестно, на какой должности будет работать специалист.

Друди работал в «Звезде» с июля 2016-го года. Сначала он был наставником молодежной команды, а с августа возглавил первую команду. Дарио покинул свой пост 15-го ноября.

После 21-го сыгранного тура «Монако» лидирует во французской Лиге 1, имея в активе 48 очков.

Источник — ТК Футбол

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