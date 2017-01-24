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Экс-тренер Звезды войдет в тренерский штаб Монако

Дарио Друди вскоре трудоустроится за рубежом

  • 24.01.2017 11:29
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dynamo.kiev.ua. Дарио Друди
© dynamo.kiev.ua. Дарио Друди

29-летний аргентинец Дарио Друди, до недавнего времени бывший главным тренером «Звезды», продолжит карьеру в «Монако». Пока неизвестно, на какой должности будет работать специалист.

Друди работал в «Звезде» с июля 2016-го года. Сначала он был наставником молодежной команды, а с августа возглавил первую команду. Дарио покинул свой пост 15-го ноября.

После 21-го сыгранного тура «Монако» лидирует во французской Лиге 1, имея в активе 48 очков.

Источник — ТК Футбол

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