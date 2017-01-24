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Жерар ДЕУЛОФЕУ: «Очень рад, что оказался в Милане»

Полузащитник «Милана» рассказал о своем переходе из «Эвертона»

  • 24.01.2017 11:19
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acmilan.com
© acmilan.com
Новоиспеченный футболист Милана Жерар Деулофеу дал первое интервью клубному телеканалу.
 
«Я очень рад, что оказался в Милане. Это отличный клуб, обладающий богатейшей историей. Надеюсь, что мне удастся выйти на поле в кубковом поединке с Ювентусом, который состоится в среду. Сейчас я безумно рад совместным тренировкам со своими новыми товарищами.
 
Все знают, что у Милана славное прошлое. Команда семь раз выигрывала Лигу чемпионов, и каждый год у нее в составе немало высококлассных исполнителей. Это одна из самых популярных команд Италии. Я очень счастлив тому, что оказался здесь и надеюсь, что мне удастся помочь своим товарищам. Позиция? Я могу играть и на правом, и на левом фланге. Это не имеет значения.
 
Первый день в Милане? Все прошло очень быстро. Я прошел медицинское обследование, подписал соглашение, а затем отправился на тренировочное занятие. Приятно, что новые товарищи хорошо меня приняли. Надеюсь, что смогу внести свой вклад в успехи клуба.
 
Сусо и Бакка? С моим соотечественником мы играли во всех юношеских сборных. Это очень талантливый футболист. У нас хорошие отношения, так что мне приятно снова оказаться с ними в одной команде. Что касается Бакки, то с ним мы провели один год в составе Севильи. Надеюсь, что нам удастся организовать немало голевых комбинаций.
 
Номер? Мне нравится семерка. В Милане она была свободна, поэтому я выбрал ее. К тому же, я всегда играл под этим номером в составе сборных. Верю, что это число поможет мне забить как можно больше голов в составе Милана. Я прекрасно осознаю свои сильные стороны и хочу как можно чаще выходить на поле.
 
Монтелла? Я знаком с его игровым прошлым. Что касается его тренерских способностей, то я слышал, что он прекрасно ладит с молодыми футболистами и делает ставку на контроль мяча. В Италии огромное внимание уделяется тактике, но я знал, куда еду».
 

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