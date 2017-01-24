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Владислав ГЕЛЬЗИН: «Подпишем Брикнера, Моха вернется, Гринь останется»

Президент «Олимпика» рассказало кадровых новостях донецкой команды

  • 24.01.2017 10:55
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Sport.ua. Владислав Гельзин
© Sport.ua. Владислав Гельзин

Накануне днем самый именитый участник и прошлогодний победитель Мемориала Макарова «Олимпик» закончил свои выступления на турнире, сенсационно оставшись без выхода в четвертьфинал. А уже вечером президент донецкого клуба Владислав Гельзин рассказал о новостях команды.

ПОНРАВИЛСЯ ТОЛЬКО БРИКНЕР

- Результат матчей на турнире во главу угла не ставился?
- Как вам сказать… С одной стороны, тренерский штаб команды решал свои специфические задачи. Но с другой, я считаю, что клуб, выступающий в премьер-лиге, должен хотя бы выходить из группы.

- Основная специфическая задача тренеров - отбор потенциальных новичков. Как оцените его промежуточные итоги?
- 90 процентов потенциальных новобранцев не дотягивают ни до уровня «Олимпика», ни до уровня премьер-лиги как таковой. Поэтому в большинстве своем предлагаемый нам кадровый материал отправляется обратно. На Мемориале Макарова находившиеся на просмотре футболисты не выделялись даже на фоне клубов первой и второй лиги, а также чемпионата Киевской области. О чем говорить в контексте выступлений за команду, которая ставит перед собой серьезные задачи в классе сильнейших?! В целом, должен заметить, что выбор квалифицированных исполнителей на украинском рынке сейчас крайне скуден.

- Роман Санжар дал неплохую оценку 23-летнему хавбеку Ивану Брикнеру, приехавшему на просмотр из ФК «Сумы»…
- Да, это единственный футболист, который нас впечатлил. Думаю, что не сегодня-завтра с этим опорным полузащитником будет подписан контракт.

- Можно ли говорить о возвращении в клуб арендованного «Химнастиком» Мохи?
- На 99 процентов - да.

- Вы следили за его выступлениями в Испании?
- Следили, но в какой-то момент футболиста начали беспокоить пахи, и он выбыл из строя. Сейчас, как я понимаю, повреждение залечено без хирургического вмешательства.

- Согласны с тем, что в креативе без этого парня ваша команда существенно потеряла?
- Есть такое дело. У Мохи есть важные качества, главное из которых - он не боится обыгрывать соперников один в один. С другой стороны, у испанца страдает качество отбора. В этом компоненте ему нужно срочно прибавлять. На чистых мячах в современном футболе далеко не уедешь.

ДУМАЮ, ЧТО ГРИНЬ ОСТАНЕТСЯ С НАМИ

- Какие позиции в составе нуждаются на ваш взгляд в экстренном усилении?
- По большому счету, их две - центральный защитник и нападающий.

- Неужели больше не рассчитываете на Владимира Лысенко?
- Отчего же… Просто в первом круге Лысенко в основном выходил на замену. В атаке, как правило, использовали Ивана Матяжа и Сергея Гриня. Причем, последнего чаще в качестве вингера.

- Слышал, что в данный момент Гринь находится в подвешенном состоянии…
- В общем, так и есть. Он принадлежит «Шахтеру», выступая за нас на правах аренды, но агент футболиста подыскивает ему более интересные варианты. Ждем ответа, а если его не последует в ближайшие дни, возьмем Гриня с собой на сборы. Думаю, что в итоге все так и будет: времени остается все меньше.

- Спортивные цели на сезон у «Олимпика» не меняются?
- Нет. Задача-минимум - попасть в первую шестерку. Максимум - зацепиться за Лигу Европы.

- График оставшихся на первой стадии матчей их решению способствует?
- Календарь для всех одинаков и ни на что глобально не влияет. Все равно все сыграют со всеми.

- Планы на межсезонье остаются прежними?
- Да. С 1-го по 18 февраля команда будет адаптироваться к новым климатическим условиям в Турции. Количество спаррингов уже известно - пять. Хотя, возможно, проведем и шестой. Стартуем 4 февраля контрольным матчем с македонскими «Работничками».

Михаил СПИВАКОВСКИЙ

Источник — Спорт-Экспресс в Украине

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