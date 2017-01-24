Звезда смотрит вратаря киевского Динамо

© ФК Динамо Киев. Вадим Солдатенко

Голкипер команд «Динамо U-19» и «Динамо U-21» Вадим Солдатенко получил возможность трудоустроиться в кропивницкой «Звезде».

Главный тренер кропивничан Роман Монарев сообщил, что динамовец отправится вместе с командой на Кипр. Судя по всему, переговоры с «Динамо» об этом игроке пройдут уже по итогам того, как Вадим покажет себя на сборах.

Источник — Динамо Киев от Шурика

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