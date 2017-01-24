Гордиенко продлил контракт с Зарей

© ФК Заря. Артем Гордиенко

Воспитанник луганской «Зари» Артём Гордиенко поставил свою подпись, которая ознаменовала продление контракта с луганским клубом. Срок соглашения рассчитан на два года.

Артём начал свои выступления за луганчан в сезоне 2007/08. За это время сумел пройти путь от молодёжного состава до стабильного игрока основы. В Премьер-лиге на счету футболиста 49 матчей. 7 игр Артём провёл в Кубке Украины и столько же – в Лиге Европы. Забил, играя в основе, шесть мячей. Пять в чемпионате Украины и один в Кубке.

Источник — ФК Заря

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