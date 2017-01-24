Юрий ВЕРНИДУБ: «Кадимян должен решить проблему нападающего»

© ФК Заря. Юрий Вернидуб

Главный тренер «Зари» Юрий Вернидуб поделился своим мнением о новичках клуба.

- У нас есть проблема с нападающими, поэтому решили взять Кадимяна. Я неоднократно просматривал его игры за «Олимпик», когда он действовал на позиции центрфорварда. В «Карпатах» он не столь ярко себя проявил, ведь играл флангового нападающего, а я считаю это не его позицией. Подписание Кадимяна дали понять нашим нападающим, что существует большая конкуренция.

Что касается молодого серба, мы его смотрели еще летом. Мы решили подписать его, и я надеюсь на то, что это будет достаточно неплохое приобретение для нас на перспективу. Будем работать и развивать его качества как можно быстрее, чтобы он проявил себя уже в этом чемпионате.

Источник — ТК Футбол

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