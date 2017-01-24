Эдуард СОБОЛЬ: «Бешикташ? Почему бы и нет!»

© ФК Заря. Эдуард Соболь

Защитник «Шахтера» Эдуард Соболь, выступающий на правах аренды в Заре, заявил, что не против перебраться в «Бешикташ».

Об интересе турецкого клуба к Соболю пресса пишет практически от самого открытия трансферного окна, однако пока футболист остается в расположении Зари.

«Перейти в Бешикташ? Почему бы и нет? Я хочу играть в Европе», — говорит Соболь.

«В Турции очень приятная футбольная атмосфера. Мы недавно играли с Зарей здесь и тот матч прошел на высшем уровне».

Напомним, ранее турецкие СМИ сообщали, что Бешикташ согласовал с Зарей и Шахтером вопрос перехода Соболя на правах аренды. В стамбульский клуб защитник должен будет перебраться на правах полугодичной аренды, за которую Горняки получат 150 тысяч евро, а сам футболист заработает за это время 500 тысяч евро зарплаты.

Источник — Шахта

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