Эдуард СОБОЛЬ: «Бешикташ? Почему бы и нет!»

Защитник «Шахтера» Эдуард Соболь, выступающий на правах аренды в Заре, заявил, что не против перебраться в «Бешикташ».
Об интересе турецкого клуба к Соболю пресса пишет практически от самого открытия трансферного окна, однако пока футболист остается в расположении Зари.
«Перейти в Бешикташ? Почему бы и нет? Я хочу играть в Европе», — говорит Соболь.
«В Турции очень приятная футбольная атмосфера. Мы недавно играли с Зарей здесь и тот матч прошел на высшем уровне».
Напомним, ранее турецкие СМИ сообщали, что Бешикташ согласовал с Зарей и Шахтером вопрос перехода Соболя на правах аренды. В стамбульский клуб защитник должен будет перебраться на правах полугодичной аренды, за которую Горняки получат 150 тысяч евро, а сам футболист заработает за это время 500 тысяч евро зарплаты.
Источник — Шахта
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