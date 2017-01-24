Войти или Зарегистрироваться
Вход на сайт
Зарегистрироваться или Напомнить пароль
Меню

Политыло на просмотре в Гройтер Фюрт

Украинский футболист может стать игроком немецкого клуба

  • 24.01.2017 10:18
  • 180 просмотров
  • 0 комментария
Метки
ФК Днепр. Сергей Политыло
© ФК Днепр. Сергей Политыло

28-летний экс-полузащитник «Днепра» Сергей Политыло находится на просмотре в команде второй Бундеслиги «Гройтер Фюрт».

Нынешней зимой у футболиста завершился контракт с «Днепром», и он получил статус свободного агента.

После 17-ти сыгранных туров «Гройтер Фюрт» занимает 12-е место в турнирной таблице, имея в активе 21 очко при разнице мячей 17-27. Возглавляет команду 44-летний венгр Янош Радоки.

Источник

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Интересные факты
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.