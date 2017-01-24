Политыло на просмотре в Гройтер Фюрт

28-летний экс-полузащитник «Днепра» Сергей Политыло находится на просмотре в команде второй Бундеслиги «Гройтер Фюрт».
Нынешней зимой у футболиста завершился контракт с «Днепром», и он получил статус свободного агента.
После 17-ти сыгранных туров «Гройтер Фюрт» занимает 12-е место в турнирной таблице, имея в активе 21 очко при разнице мячей 17-27. Возглавляет команду 44-летний венгр Янош Радоки.
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