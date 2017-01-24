Политыло на просмотре в Гройтер Фюрт

А у меня вопрос к Диане) Почему у вас флаг Америки, если не секрет?

Я подумаю...))

Я человек прямой, поэтому предлагаю перенести наше общение в личку, моя почта kartrinovich.viktor...

Спасибо за комплимент, засмущали))))

Приятно когда с тобой согласны!)) Особенно когда это согласие со стороны столь привлекательной д...

Согласна с Виктором! Сайт очень удобный и вообще мой любимый в плане покупки спорт пита! Спасибо ...