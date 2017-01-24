Гогуа, бывший на просмотре в Динамо, присоединился к Актобе

© sports.kz. Седрик Гогуа

22-летний ивуарийский защитник Седрик Гогуа прибыл на просмотр в казахстанский «Актобе», который возглавляет украинец Игорь Рахаев. Решение о подписании контракта будет принято после завершения учебно-тренировочного сбора.

Осенью Гогуа проходил просмотр в киевском «Динамо», за которое в ноябре сыграл в товарищеском матче против «Милсами».

Источник — Sports.kz

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