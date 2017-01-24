Войти или Зарегистрироваться
Вход на сайт
Зарегистрироваться или Напомнить пароль
Меню

Гогуа, бывший на просмотре в Динамо, присоединился к Актобе

Ивуарийский защитник может продолжить карьеру в казахстанском клубе

  • 24.01.2017 09:51
  • 249 просмотров
  • 0 комментария
Метки
sports.kz. Седрик Гогуа
© sports.kz. Седрик Гогуа

22-летний ивуарийский защитник Седрик Гогуа прибыл на просмотр в казахстанский «Актобе», который возглавляет украинец Игорь Рахаев. Решение о подписании контракта будет принято после завершения учебно-тренировочного сбора.

Осенью Гогуа проходил просмотр в киевском «Динамо», за которое в ноябре сыграл в товарищеском матче против «Милсами».

Источник — Sports.kz

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.