Гогуа, бывший на просмотре в Динамо, присоединился к Актобе

22-летний ивуарийский защитник Седрик Гогуа прибыл на просмотр в казахстанский «Актобе», который возглавляет украинец Игорь Рахаев. Решение о подписании контракта будет принято после завершения учебно-тренировочного сбора.
Осенью Гогуа проходил просмотр в киевском «Динамо», за которое в ноябре сыграл в товарищеском матче против «Милсами».
Источник — Sports.kz
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