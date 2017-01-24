Роман МОНАРЕВ: «На пик формы выйдем к матчу с Днепром»

© ФК Звезда. Роман Монарев

Напередодні вильоту «Зірки» на навчально-тренувальні збори до Кіпру, в. о. головного тренера нашої команди Роман Монарьов поспілкувався із клубною прес-службою.



- Романе Геннадійовичу, футболісти два тижні тренувались у Кропивницькому. Чи задоволені Ви цим етапом підготовки?

- Я задоволений роботою команди, настроєм, тим, як гравці виконали заплановану програму. Тож, на цьому етапі мені подобається атмосфера, в якій проходили тренування. А про якісну фізичну форму футболістів можна буде говорити за тиждень до початку чемпіонату.



- Учора відбулася навчально-тренувальна гра. Яке підґрунтя для роздумів Ви отримали?

- Я побачив, що за фізичними кондиціями команда вийшла на певний рівень. І саме заради цього і проводився перший збір у Кропивницькому. Звичайно, говорити про якість гри поки ранувато. Було багато браку, але це зрозуміло та нормально для першого втягувального збору. Звісно, гра дала мені певну інформацію, яка потребує аналізу. Загалом, можу сказати, що в цьому поєдинку дуже показовим був перший тайм.



- Декілька слів про гравців, які залишили нашу команду.

- З Володимиром Баєнком у мене була розмова. І ми дійшли згоди, що йому буде краще підшукати собі новий клуб, аби отримувати там ігрову практику. Та ж сама ситуація з Русланом Зубковим, якому також було б важко конкурувати за місце в основному складі. По Роману Локтіонову приблизно ті ж причини. А Ігор Калінін сам виявив бажання залишити нашу команду та спробувати свої сили в новому колективі. Що стосується Артема Фаворова, то рішення віддати його в оренду я не приймав одноосібно. Бажання пограти за кордоном виявив сам футболіст, а менеджмент клубу вирішив, що цей крок надасть можливість налагоджувати стосунки з командами з інших чемпіонатів. Коли термін орендної угоди Артема закінчиться, то я розраховуватиму на цього талановитого виконавця й надалі. Поки ж Фаворову надається шанс реалізувати свій потенціал у чемпіонаті Данії.



- Контракт із «Зіркою» уже офіційно уклав Бруно. Що можете сказати про цього молодого бразильця?

- У нього є хороші футбольні задатки та якості, котрі дозволять конкурувати за місце в основі. Але нашому бразильцю потрібно ще дуже багато працювати, зокрема, треба додавати в тактичному плані. Побачимо, як він буде тренуватися. Хочу сказати, що на кіпрських навчально-тренувальних зборах ми будемо пробувати кілька тактичних схем і, в принципі, в кожній із них є місце для Бруно.



- Разом із командою на збори летять іще п’ять потенційних новачків. Чому вибрали саме цих виконавців?

- Головним є те, що вони можуть закрити певні позиції, які потребували підсилення. Серед них – молоді Микита Жуков, Максим Авер’янов, Дмитро Стефлюк та Вадим Солдатенко, а також, більш досвідчений, 26-річний Максим Драченко. Я впевнений, що молоді футболісти прогресуватимуть, отримуватимуть ігровий час і покажуть себе з якнайкращого боку.



- Які загалом у команди плани на збори?

- На першому етапі, котрий триватиме два тижні, в нас заплановано чотири спаринги. Ці матчі проходитимуть на фоні навантажень. Я донесу до гравців, та й вони самі це розуміють, що в контрольних поєдинках результат, звісно, також важливий, та головним є вихід на пік форми, котрого ми маємо досягти 25 лютого, в день першої офіційної гри із «Дніпром». Повторюсь, що ми будемо пробувати нові тактичні схеми, комбінації, залежно від суперника, від завдання на спаринг, від своєї форми на той момент тощо. Буде також багато теоретичних занять, на яких розглядатимемо різні побудови. А варіативність тактичних схем є необхідною, адже без цього суперникам буде легко підлаштовуватися під нашу гру.



- У контрольних матчах плануєте грати одним складом увесь поєдинок, чи змінювати його в перерві?

- У деяких поєдинках гратимуть два склади по тайму, в деяких – певним футболістам даватимемо більше ігрового часу, в деяких – гравці проводитимуть на полі весь спаринг.



- Збори триватимуть місяць. Чи планується перерва на цьому місячному етапі підготовки?

- Звичайно. Буде один вихідний після двотижневого підготовчого циклу, а згодом буде ще три вихідних поспіль.



- Вже точно відомі чотири суперники «Зірки» на Кіпрі. Як підбиралися ці команди?

- Ми підбирали й сильних суперників і трохи слабших, аби мати можливість награвати свої схеми і при захисті, і при атаці. Загалом, конкуренти обрані не просто так, а конкретно під тренувальний цикл. Зокрема, одразу ж у нас перший контрольний матч із чемпіоном Румунії, учасником 1/16 фіналу Ліги Європи, румунською «Астрою». Це сильна команда, з якою буде складне й одночасно дуже цікаве протиборство. Та в нас є свої завдання, котрі треба буде виконувати, незалежно від того, хто проти нас грає.



- Останнє запитання. Максим Ковальов не летить до Кіпру через те, що відновлюється після досить серйозної травми. Чи в подальшому Ви розраховуєте на нього?

- Безперечно. Максим – сильний захисник, котрий неодмінно допоможе нашій команді. Я бажаю йому здоров’я, якнайшвидшого одужання, повернення до тренувального процесу. Впевнений, що разом із партнерами по команді він зіграє ще не один яскравий та переможний матч за «Зірку».

Источник — ФК Звезда

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