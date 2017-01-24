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КОНОНОВ: «Если не срастется с клубом, вернусь к теме сборной Беларуси»

Известный белорусский специалист не отвергает возможность возглавить национальную команду

  • 24.01.2017 09:29
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ФК Краснодар. Олег Кононов
© ФК Краснодар. Олег Кононов

Известный белорусский специалист Олег Кононов рассказал о шансах возглавить сборную Беларуси.

- Сейчас я веду переговоры с одним из клубов и поэтому не могу обсуждать тему сборной, о чем и сказал Сергею Сафарьяну, когда он мне позвонил. О совмещении же должностей речи быть не может. Клуб будет не в восторге от такого варианта, да и я против. Заниматься серьезно можно только одной командой. При этом не знаю, как будут развиваться события, подпишу ли контракт с клубом. Ситуация должна вскоре проясниться. Если вдруг не срастется, можно вернуться к теме сборной. О чем и договорились. Работа с национальной командой интересна и ответственна.

Источник — Прессбол

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