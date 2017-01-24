Украинец Жураховский готов бойкотировать тренировки Кубани

© ФК Кубань. Игорь Жураховский

Футболисты краснодарской «Кубани» обратились в Палату по разрешению споров Российского футбольного союза из-за задержки зарплаты. Об этом рассказал украинский полузащитник команды Игорь Жураховский.

В понедельник игроки «Кубани» написали письмо в адрес президента РФС Виталия Мутко. В нем говорится, что футболистам клуба не платят зарплату в течение семи месяцев, а также премиальные - 10 месяцев. В случае если руководство команды не начнет выплату, игроки готовы бойкотировать тренировки.

«Письмо мы написали сегодня (23 января). Я лично уже обратился в Палату по разрешению споров, и остальные, насколько я знаю, намерены поступить также. Пока не знаю, поеду ли на второй сбор команды в связи с ситуацией», - сказал Жураховский.

После 24 туров первенства Футбольной национальной лиги (ФНЛ) «Кубань» находится на 14-ой строчке в турнирной таблице, имея в активе 28 очков.

Источник — ТАСС

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