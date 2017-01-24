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Украинец Жураховский готов бойкотировать тренировки Кубани

Краснодарский клуб уже семь месяцев не платит игрокам зарплату

  • 24.01.2017 09:23
  • 586 просмотров
  • 2 комментария
Метки
ФК Кубань. Игорь Жураховский
© ФК Кубань. Игорь Жураховский

Футболисты краснодарской «Кубани» обратились в Палату по разрешению споров Российского футбольного союза из-за задержки зарплаты. Об этом рассказал украинский полузащитник команды Игорь Жураховский.

В понедельник игроки «Кубани» написали письмо в адрес президента РФС Виталия Мутко. В нем говорится, что футболистам клуба не платят зарплату в течение семи месяцев, а также премиальные - 10 месяцев. В случае если руководство команды не начнет выплату, игроки готовы бойкотировать тренировки.

«Письмо мы написали сегодня (23 января). Я лично уже обратился в Палату по разрешению споров, и остальные, насколько я знаю, намерены поступить также. Пока не знаю, поеду ли на второй сбор команды в связи с ситуацией», - сказал Жураховский.

После 24 туров первенства Футбольной национальной лиги (ФНЛ) «Кубань» находится на 14-ой строчке в турнирной таблице, имея в активе 28 очков.

Источник — ТАСС

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Комментарии
    M-E-S-S-E-R
    online
      M-E-S-S-E-R, 24.01.2017 09:33
    -2
    Буде наука, як їздити за рубльом.... Лажа з Селезньовом нічого нікого не навчила... Л0х - це доля, тому най пеняє на свого недолугого агента!
    Ссылка
    grusin_gori
    grusin_gori, 24.01.2017 09:38
    +1
    M-E-S-S-E-R, 24.01.2017 09:33
    Буде наука, як їздити за рубльом.... Лажа з Селезньовом нічого нікого не навчила... Л0х - це доля, тому най пеняє на свого недолугого агента!
    Ну на твоей родине в некоторых командах футболисты из своих оплачивали работу персонала клуба.
    Прежде чем корить соседа за больную корову, лучше туши от пожара свою горящую хатынку.
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