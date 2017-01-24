Глава WADA: «ЧМ-2018 могут перенести в другую страну»

Глава независимой комиссии ВАДА Ричард Паунд прокомментировал возможное лишение России права проведения чемпионата мира по футболу.
— Если основные участники ЧМ-2018 действительно решат бойкотировать турнир, то это, безусловно, повлечет необходимость определенных действий и переноса турнира в другую страну, — сказал Паунд.
Источник — Матч ТВ
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это реально!
олимпиаду -80 бойкотировали ,так называемые основные участники и олимпиада превратилась в фарс!
ждемс!кстати на немецком теле вышла еще одна часть фильма , про допинг в соссии,так что продолжение будет!)))
это реально!
олимпиаду -80 бойкотировали ,так называемые основные участники и олимпиада превратилась в фарс!
ждемс!кстати на немецком теле вышла еще одна часть фильма , про допинг в соссии,так что продолжение будет!)))
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