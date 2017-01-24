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Глава WADA: «ЧМ-2018 могут перенести в другую страну»

Но для этого нужен бойкот турнира со стороны его основных участников, считает Ричард Паунд

  • 24.01.2017 08:22
  • 577 просмотров
  • 3 комментария
Метки
РФС
© РФС

Глава независимой комиссии ВАДА Ричард Паунд прокомментировал возможное лишение России права проведения чемпионата мира по футболу.

— Если основные участники ЧМ-2018 действительно решат бойкотировать турнир, то это, безусловно, повлечет необходимость определенных действий и переноса турнира в другую страну, — сказал Паунд.

Источник — Матч ТВ

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Комментарии
    Tramp2017
      Tramp2017, 24.01.2017 08:46
    -2
    Ключевое слово "Если". В свете Брексита и победы Трампа это влажные мечты. Инфантино уже высказал свое мнение.
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    space1961
    online
    space1961, 24.01.2017 08:54
    0
    основная мысль--------если основные участники будут бойкотировать!
    это реально!
    олимпиаду -80 бойкотировали ,так называемые основные участники и олимпиада превратилась в фарс!
    ждемс!кстати на немецком теле вышла еще одна часть фильма , про допинг в соссии,так что продолжение будет!)))
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    msukoshvili
    online
      msukoshvili, 24.01.2017 09:04
    0
    space1961, 24.01.2017 08:54
    основная мысль--------если основные участники будут бойкотировать!
    это реально!
    олимпиаду -80 бойкотировали ,так называемые основные участники и олимпиада превратилась в фарс!
    ждемс!кстати на немецком теле вышла еще одна часть фильма , про допинг в соссии,так что продолжение будет!)))
    Учи матчасть. На то время основные спортивные державы - СССР, США, ГДР. Так что фарсом скорее Олимпиада 1984г была.
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