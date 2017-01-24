Артем МИЛЕВСКИЙ: «С первым меня»

32-летний украинский нападающий Артем Милевский отметился забитым мячом и голевой передачей в товарищеском матче с «Яссы Политехникой». Поединок завершился ничьей 3:3.
«С первым (голом – прим. Sport.ua) меня. Кабанелло, рад тебе везде», – написал Милевский в Instagram, разместив там послематчевую фотографию с футбольным агентом Александром Панковым.
Гол стал первым для Милевского в 2017-м году.
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