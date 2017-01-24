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Артем МИЛЕВСКИЙ: «С первым меня»

Украинский форвард сам себя поздравил с голом за «Тосно»

  • 24.01.2017 08:10
  • 943 просмотров
  • 2 комментария
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instagram.com/timi1010
© instagram.com/timi1010

32-летний украинский нападающий Артем Милевский отметился забитым мячом и голевой передачей в товарищеском матче с «Яссы Политехникой». Поединок завершился ничьей 3:3.

«С первым (голом – прим. Sport.ua) меня. Кабанелло, рад тебе везде», – написал Милевский в Instagram, разместив там послематчевую фотографию с футбольным агентом Александром Панковым.

Гол стал первым для Милевского в 2017-м году.

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