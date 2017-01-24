КОЛОСКОВ: «Государство может приказать своей команде не ехать на ЧМ»

© rusfootball.info. Вячеслав Колосков

Почетный президент РФС Вячеслав Колосков оценил вероятность бойкота другими странами чемпионата мира в России.

— Какое-то государство, как это было в 1980 году, по политическим соображениям прикажет своей команде не ехать на чемпионат мира. Теоретически это возможно. Опять же, очень многое зависит от того, насколько активную позицию будет занимать РФС, — считает Колосков.

Источник — Матч ТВ

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