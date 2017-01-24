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КОЛОСКОВ: «Государство может приказать своей команде не ехать на ЧМ»

Почетный президент РФС поделился мнением о возможности бойкота ЧМ-2018 в России

  • 24.01.2017 08:04
  • 833 просмотров
  • 4 комментария
Метки
rusfootball.info. Вячеслав Колосков
© rusfootball.info. Вячеслав Колосков

Почетный президент РФС Вячеслав Колосков оценил вероятность бойкота другими странами чемпионата мира в России.

— Какое-то государство, как это было в 1980 году, по политическим соображениям прикажет своей команде не ехать на чемпионат мира. Теоретически это возможно. Опять же, очень многое зависит от того, насколько активную позицию будет занимать РФС, — считает Колосков.

Источник — Матч ТВ

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Комментарии
    Tramp2017
      Tramp2017, 24.01.2017 08:48
    -1
    Как мне кажется, отсутствие СБУ никто и не заметит. Это как наложить себе в шаровары, чтобы соседу неприятно было.
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    space1961
    online
    space1961, 24.01.2017 09:00
    0
    колосков ты все попутал!
    это у вас в соссии приказывают!там могут рекомендовать и конечно решать будет союз или федерация футбола!
    колосков ну нельзя всех мерить по себе!)))))
    Ссылка
    MSukoshvili
    online
      MSukoshvili, 24.01.2017 09:09
    0
    space1961, 24.01.2017 09:00
    колосков ты все попутал!
    это у вас в соссии приказывают!там могут рекомендовать и конечно решать будет союз или федерация футбола!
    колосков ну нельзя всех мерить по себе!)))))
    Да ничего он не попутал. Приедет Байден и даст ЦУ, шо делать. Ехать или не ехать, как по мне, лучше дома оставаться. И деньги съэкономить, и душу не бередить лишний раз.
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    M-E-S-S-E-R
    online
      M-E-S-S-E-R, 24.01.2017 09:10
    0
    Tramp2017, 24.01.2017 08:48
    Как мне кажется, отсутствие СБУ никто и не заметит. Это как наложить себе в шаровары, чтобы соседу неприятно было.
    З яких пір лаптеногі федерасти носять шаровари? Мабуть, Колосков як представник диктаторсько-тоталітарної системи, не в курсі, що держава не може втручатись у справи федерації... Бойкотувати ЧС ніхто не буде, тим більше, що його перенесуть до Англії чи Німеччини...
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