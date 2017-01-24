Сергей СИДОРЧУК: «Не зацикливаюсь на слухах о своем трансфере»

© ФК Динамо Киев. Сергей Сидорчук

Полузащитник киевского «Динамо» и сборной Украины Сергей Сидорчук поделился впечатлениями и от первых дней подготовительного сбора в Испании, и от стартовых контрольных матчей своей команды (с «Санкт-Паули» — 3:1 и «Тяньцзинь Тэда» — 3:0).

— Насколько тяжело даются первые дни сборов?

— Лично мне сборы всегда даются непросто. И речь не только о первых днях работы. Как правило, я довольно долго набираю необходимый уровень физических кондиций. А применительно к моей позиции на поле, это важный аспект: если ты недостаточно готов физически, то отыграть весь матч так, как того от тебя требуют, очень тяжело. Поэтому хочется как можно быстрее набрать кондиции. Но, пока я, конечно, еще не готов...

— Что сейчас является самым трудным? Может, есть какие-то особо не любимые тобой упражнения?

— Чего-то такого конкретного нет. Да, сейчас много беговой работы, это тяжело, неприятно, но ты знаешь, для чего это нужно, и такое понимание помогает преодолевать трудности.

— Лишний вес за период отпуска набрал?

— Нет. Сколько раз взвешивался после отпуска, всё было нормально. Наоборот, пару раз были даже небольшие недоборы по весу. Да и вообще, могу открыть небольшой секрет по всей команде: почти ни у кого из ребят нет лишнего веса.

— В чем видишь отдушину в тренировочном процессе?

— В первую очередь — это связь с родными, которые находятся в Украине. Кроме того, помогают отвлечься от рутинной работы тренировки, посвященные тактике. Да, во время таких занятий приходится много думать (и, как говорил Рауль, в итоге, усталость может быть даже больше, чем после тренировок на выносливость), но мне именно упражнения на тактику позволяют сейчас перевести дух. А еще есть тренировки, которые представляют из себя внутрикомандный минитурнир. Например, сегодня утром у нас было как раз такое занятие.

А еще после очередных спаррингов команде предоставляется полувыходной. Сегодня мы довольно долго гуляли по набережной, отсутствовали в отеле часов пять — это тоже помогает отдохнуть. Наконец, есть книги, есть возможность смотреть фильмы, сериалы — каждый расслабляется по-своему.

— После матча с «Санкт-Паули» ты сказал, что поменялась концепция тренировок. А можно подробнее, о чем именно речь?

— Может, я не совсем точно выразился. Поменялась не сама концепция тренировок. Просто немного изменилась общая система подготовки команды на сборе. Причем, тренеры предупредили нас об этом в первый же день сборов. И сейчас эти изменения видны: уже во второй день работы мы начали играть на всё поле большими группами футболистов. Игровые серии достаточно короткие, но в плане интенсивности работы стало больше. Кроме того, мы провели большую серию беговой работы. Признаться, и не помню, чтобы мы при нынешнем главном тренере выполняли подобное ранее...

— Как обычно, вместе с основной обоймой на сборах тренируются молодые ребята. Один из них, Богдан Михайличенко, на днях сказал: «Старшие ребята могут и «напихать». И чатсо приходится «строить» молодежь?

— Не думаю, что кто-то всерьез кому-то «пихает». Может, Боде кто-то из защитников что-то подсказал, может Женя Хачериди поделился советом. (Смеется). Но это всё происходит исключительно по-доброму.

— Каковы впечатления от двух первых спаррингов? Как в плане физической готовности, так и в плане того, насколько удается реализовывать тактические установки?

— Что касается физической готовности, то скажу так: тайм выдерживаешь сейчас нормально, но если и дальше оставаться на поле, то, мне кажется, начиная где-то с 60-й минуты, будет уже очень тяжело. Особенно это ощущалось во втором спарринге, который мы проводили на следующий же день после первого контрольного матча. Если в игре с «Санкт-Паули» в плане «физики» мы чувствовали себя просто супер, то с китайцами пришлось тяжело. Хоть и пробежали мы во второй игре больше, но, ощущалось, что и ноги были намного тяжелее, и вообще общее физическое состояние стало намного хуже.

А о какой-то целостной игре пока говорить, наверное, рано. Есть определенный тактический рисунок, который хочет видеть наш тренерский штаб, и мы стараемся этого рисунка придерживаться — вот только в этом, пожалуй, есть сейчас целостность.

— Как оценишь уровень спарринг-партнеров на этом сборе? Как для начала межсезонной подготовки он является приемлемым, или все-таки хотелось бы иметь соперников посерьезнее?

— Думаю, что наши организаторы находят лучших спарринг-партнеров из всех доступных на данный момент вариантов. Лично мне с «Санкт-Паули» играть было довольно непросто: немцы играют очень дисциплинированно, особенно в середине поля — стараются её насытить, лишая соперника как пространства, так и времени на принятие решения. А мы только-только начали тренироваться, голова еще пока не до конца на своем месте — вроде всё быстро делаешь, а на самом деле всё получается так медленно... Поэтому довелось тяжело с этой командой. А с китайцами, конечно, было попроще — они давали играть, позволяли принимать мяч, оставляли зоны за спиной.

Считаю, что на этом сборе у нас в соперниках неплохие команды. Ну и потом, что значит соперники посерьезнее? Ведь все команды посерьезнее выступают в серьезных чемпионатах, а эти чемпионаты сейчас идут.

— Не отвлекает от работы большое количество трансферных слухов, связанных с твоей персоной?

— Нет. В прошлом был момент, когда я на этом зациклился, но мой один хороший друг очень доступно мне объяснил, что если я начинаю на это обращать внимание, то мои мысли перестают быть связаны с футболом, и начинают быть связаны только с трансферами. Так можно всё потерять. Поэтому сейчас я о таком не думаю. Разговоры ходят, но я на этой теме не зацикливаюсь.

— А что скажешь о слухах, отправляющих в «Динамо» шведского полузащитника «Палермо» Хильемарка, который является твоим конкурентом по позиции?

— У нас дружный коллектив, так что если он перейдет в «Динамо», мы его тепло примем. Я смотрел видеонарезку по этому футболисту. И даже сейчас у меня в ноутбуке кое-что по нему открыто. Но одно дело видеонарезка, а совсем другое, когда футболист тренируется с тобой в одной команде.

А что касается конкуренции, то, думаю, не ошибусь, если скажу, что ни один из футболистов «Динамо» не боится здоровой конкуренции. Наоборот, это всегда только приветствуется.

— После сборов — вторая часть чемпионата. Где искать мотивацию, учитывая 13-очковый отрыв от «Шахтера»?

— Недавно прочитал книгу Хосепа Гвардиолы, и там очень много было сказано о мотивации. Я для себя это отметил особым образом. Потому что у нас в последнее время слишком много разговоров на тему того, почему игрокам не хватает мотивации. Так вот мнение Гвардиолы следующее. Футболистом не должна руководить мотивация. Если у него есть какое-то достоинство, то мотивация всегда будет вторичным фактором — этот футболист, в первую очередь, будет играть за свое достоинство. Считаю, этим всё сказано. Прежде всего, важно иметь собственное достоинство.

Александр ПОПОВ

Источник — ФК Динамо Киев

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