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Тибо КУРТУА: «Пресса занимается спекуляциями насчет Диего Косты»

Гол форварда помог «Челси» добыть победу в поединке с «Халлом» (2:0)

  • 24.01.2017 07:46
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ФК Челси. Тибо Куртуа
© ФК Челси. Тибо Куртуа

Тибо Куртуа убежден — благодаря победе над «Халлом» (2:0) «синие» находятся в хорошем положении в преддверии двух подряд топ-матчей АПЛ, в которых команда встретится с «Ливерпулем» и «Арсеналом».

Для команды Антонио Конте выходные сложились удачно, поскольку никто из соперников топ-6, кроме «Арсенала», не сумел победить.

Диего Коста и Гари Кэйхилл забили по мячу в ворота команды Марку Силвы, и теперь «Челси» лидирует в АПЛ, опережая ближайшего преследователя на 8 очков. Несмотря на то, что команда не показала своей лучшей игры, Куртуа считает, что результат оправдывает это.

«Мы знали, что будет трудно победить. Они поменяли главного тренера, да и любой команде было бы тяжело с ними, — говорит бельгиец. — «Манчестер Юнайтед» было трудно с ними играть. Они обыграли «Борнмут» и вышли против нас с планом на игру, поэтому было тяжело. Не думаю, что мы показали свой лучший футбол, но мы довольны тем, что набрали 3 очка».

«Нам нужно было выиграть несколько матчей после поражения от «Тоттенхэма» и до встреч с «Ливерпулем» и «Арсеналом». Теперь у нас есть внушительный отрыв, и, надеюсь, мы сможем обыграть этих соперников и увеличить его».

Вратарь «Челси» отдал должное Диего Косте, который вернулся в стартовый состав после травмы.

«Мы были абсолютно спокойны на этот счет, потому что знали, как обстоит ситуация с Диего», — говорит Куртуа.

«Пресса занимается спекуляциями, и, возможно, другим командам на руку подобные вещи. Но мы знали, что это была всего лишь незначительная травма, и иногда приходится пропустить одну игру. Он вернулся в состав, был полностью готов к игре и забил гол. Это здорово».

«На прошлой неделе о нём много говорили. Он был спокоен, усердно работал на тренировках, что и продемонстрировал этой во вчерашней игре».

Источник — ФК Челси

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