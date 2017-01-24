Максим КУЛИШ: «В Динамо трудно попасть, но заиграть ещё труднее»

© ФК Динамо Киев. Максим Кулиш

Прошла половина сборов молодежных команд киевского «Динамо» на полях Андалусии. Позади проделана тяжелая работа по восстановлению футболистов после отпуска, но самое трудное ещё впереди... Итоги подводить рано, так как подопечные Юрия Мороза продолжают готовиться к важнейшему матчу 1/8 финала Юношеской лиги УЕФА, не останавливаясь ни на минуту! В глазах киевских футболистов уже за месяц до игры горит страстное желание побеждать, потому и настроение в раздевалке боевое. Обо всем этом и о многом другом мы поговорили с футболистом «Динамо» U-19 Максимом Кулишом.

- Давай начнем издалека, как ты провел свой отпуск?

- Провел хорошо! В родном Ивано-Франковске. В горы ездили отдыхать. Проводил очень много времени с семьей. Повидал друзей, которых давно не видел…

- Сильно скучаешь по родным? Расстояние приличное…

- Да, скучаю сильно. К счастью, родителей вижу часто: мама давно живет в Киеве, отец приезжает сюда.

- Чувствуется, что команда адаптировалась к тренировочным будням после праздников?

- Да, постепенно возвращаем то, что потеряли в отпуске. Думаю, каждый футболист после длительных выходных сдает в плане техники, выносливости. У нас в клубе за этим следят, ведется определенная статистика.

- То есть, сборы проходят без особой сложности?

- Отлично проходят сборы. Сейчас больше работаем на выносливость, скорость, координацию. Могу сказать, что это фундамент подготовки к cезону. Безусловно, много работаем в зале по утрам. Вечером больше уделяется времени мячам. Мне очень интересно работать с U-19, ведь я здесь первый раз после академии и хочется проявить себя с лучшей стороны. Знаете, как говорят: в «Динамо» трудно попасть, но заиграть ещё труднее!

- Сборы хоть и первые, зато за полгода в команде Юрия Мороза ты уже полностью адаптировался…

- Да, конечно. Хотя и уровень здесь намного выше академии, где мы громили всех по 7:0, по 10:0… Из равных соперников были только «Шахтер» и «Днепр». А в юношеском чемпионате мы для противников раздражитель – любой клуб против нас выходит и бьется до последних секунд, чтобы занять наше место.

- Такие победы в академии добавили уверенности уже в U-19, особенно в матче Юношеской лиги УЕФА против «Бешикташа»?

- Да, но, к сожалению, я отыграл всего 15-20 минут. Хочу больше ощутить, что это такое.

- Ты сильно расстраиваешься, если тренер не ставит в состав?

- Да, но это ещё больше мотивирует меня. Растет желание доказать, что достоин основного состава.

- В таком случае, нынешние сборы могут стать для тебя ключевыми, есть шанс доказать тренерскому штабу…

- Надеюсь на лучшее, буду стараться!

- В чем тренерская особенность Юрия Леонтьевича?

- Он очень большой профессионал! Мороз не дает нам спуску на поле и вне его. Здесь ты не можешь ходить пешком, - всё на скорости!

- Можно назвать одним из главных преимуществ U-19 – сплоченный коллектив и постоянный контакт с тренерами?

- Да! Мы с тренерами в очень хороших отношениях, ребята не запуганы. Когда всё получается в тренировочном процессе, всегда найдется место для добрых шуток. Конечно, не перегибаем палку, знаем свою меру. Нас понимают, к нам относятся с уважением, и мы относимся с уважением!

- Скоро старт в Юношеской лиге УЕФА, ждешь с нетерпением?

- Безусловно, хочется продолжить идти том же победном направлении, радовать болельщиков, прославлять наш клуб.

- В коллективе озвучивались цели на этот турнир?

- Мы все хотим пройти как можно дальше, цели максимальные. Иначе и выходить не стоит против таких соперников...

- Хочешь сказать, что мы можем выиграть Юношескую лигу УЕФА?

- Да, и мы все для этого сделаем! Мы высоко подняли планку и не собираемся опускать её ниже. Мы – команда! Как говорит Максим Шацких: «Мы – динамо-машина!»

- Это хорошая фраза. А что конкретно ты видишь в ней?

- В этой фразе я вижу сплоченный коллектив, который вместе будет биться до последних минут. В ней я вижу, как все ребята поддерживают друг друга, где бы не находились: на поле или на скамейке запасных. Я вижу команду, которая сносит всех на своем пути!

Источник — ФК Динамо Киев

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.