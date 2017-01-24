Герман ПЕНЬКОВ: «Начальный этап сборов очень тяжелый»

Вратарь «Стали» Герман Пеньков побеседовал с клубной пресс-службой.
- Герман, что можешь сказать о начальном этапе сборов?
- Во-первых, хочу сказать, что за время отпуска я очень соскучился по футболу. Что касается сборов, то начальный этап очень тяжелый. Я сейчас очень устаю.
- Новый тренер вратарей Евгений Иванов вводит новые элементы в тренировочный процесс или все упражнения хорошо знакомы?
- Много упражнений мне знакомы, но есть и новые, с которыми интересно работать. Это мне очень нравится.
- У вратарей меньше нагрузка, чем у полевых игроков?
- Нет, я бы так не сказал. Вратари не меньше полевых игроков работают на тренировках, и мы тоже очень устаем.
- На твой взгляд, достаточная ли конкуренция на вратарской позиции в «Стали»?
- У нас в обойме есть три вратаря. В команде хорошая конкуренция. И Панькив, и Бандура – вратари высокого класса. Мне очень непросто с ними конкурировать.
- На что хватает времени и сил, кроме тренировок?
- Идет первая неделя сборов, мы только втягиваемся в тренировочный процесс. Поэтому пока в свободное время я обычно сплю.
- Впереди начинаются спарринги, какова, на твой взгляд, готовность команды?
- Могу сказать, что мы очень хотим добиться хорошего результата уже в первом матче. Думаю, что к нему мы подходим в хорошем состоянии.
Источник — ФК Сталь Каменское
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