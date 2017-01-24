Герман ПЕНЬКОВ: «Начальный этап сборов очень тяжелый»

© ФК Сталь. Герман Пеньков

Вратарь «Стали» Герман Пеньков побеседовал с клубной пресс-службой.

- Герман, что можешь сказать о начальном этапе сборов?

- Во-первых, хочу сказать, что за время отпуска я очень соскучился по футболу. Что касается сборов, то начальный этап очень тяжелый. Я сейчас очень устаю.

- Новый тренер вратарей Евгений Иванов вводит новые элементы в тренировочный процесс или все упражнения хорошо знакомы?

- Много упражнений мне знакомы, но есть и новые, с которыми интересно работать. Это мне очень нравится.

- У вратарей меньше нагрузка, чем у полевых игроков?

- Нет, я бы так не сказал. Вратари не меньше полевых игроков работают на тренировках, и мы тоже очень устаем.

- На твой взгляд, достаточная ли конкуренция на вратарской позиции в «Стали»?

- У нас в обойме есть три вратаря. В команде хорошая конкуренция. И Панькив, и Бандура – вратари высокого класса. Мне очень непросто с ними конкурировать.

- На что хватает времени и сил, кроме тренировок?

- Идет первая неделя сборов, мы только втягиваемся в тренировочный процесс. Поэтому пока в свободное время я обычно сплю.

- Впереди начинаются спарринги, какова, на твой взгляд, готовность команды?

- Могу сказать, что мы очень хотим добиться хорошего результата уже в первом матче. Думаю, что к нему мы подходим в хорошем состоянии.

Источник — ФК Сталь Каменское

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