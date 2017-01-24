Динамо в Испании: Хачериди обыграл Ярмоленко, Мораес вернулся в строй

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В субботу и воскресенье киевское «Динамо» провело свои первые матчи на контрольном сборе в Испании, одержав две уверенные победы – над «Санкт-Паули» (3:1) и «Тяньцзинь Тэда» (3:0).

После двух игровых дней, когда «бело-синие» провели матчи на фоне нагрузок, игроков ждал облегченный день. В понедельник команда провела одну тренировку в Футбольном центре Марбельи – утреннюю, а вечером в расписании значилось теоретическое занятие.

Утренняя тренировка на поле носила восстановительный характер. Половину занятия игроки посвятили одному из своих любимых упражнений – игре в теннис-бол. 25 полевых игроков, которым составил компанию Сергей Федоров, разбились на восемь команд и сыграли на четырех полях для «футбольного тенниса».

Голкиперы сыграли два на два на еще одной, пятой площадке, причем на их поле сетка висела значительно выше, чем на остальных. Особенно напряженным получился матч между командами Ярмоленко – Сидорчук – Морозюк и Хачериди – Гармаш – Рыбалка. Равная борьба продолжалась до последнего, но в итоге с минимальным преимуществом победили Рыбалка, Гармаш и Хачериди.

Остальная часть занятия была посвящена восстановительным упражнениям для разных групп мышц.

В общую группу вернулся Жуниор Мораэс, который занимался по отдельной программе в течение двух игровых дней в связи с мышечным спазмом, полученным в результате крепатуры на фоне нагрузок. Врачи в качестве превентивной меры не рекомендовали Жуниору участвовать в этих двух матчах, но он интенсивно работал под руководством тренера по физподготовке.

Единственным, кто занимался отдельно, был защитник Денис Попов, который прибыл из расположения «молодежки» и уже несколько дней восстанавливается под наблюдением врачей и реабилитологов первой команды.

К слову, сама молодежка сегодня вечером тренировалась в Футбольном центре Марбельи. Именно там проведут свои утренние занятия обе команды и завтра. «Основу» ждет насыщенный день, который будет состоять из двух тренировок на полях футбольного центра, и с которого, по сути, начнется насыщенная вторая неделя подготовительного сбора.

Источник — ФК Динамо Киев

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