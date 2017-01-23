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«Милан» приучил нас к тому, что если команда начинает побеждать и показывать неожиданные результаты - то жди подвоха. Подвох этот начался с матча против «Ромы», когда «россонери» были обязаны увозить из Рима три очка, однако Мбайе Ньянг не реализовал пенальти, а затем команда Винченцо Монтеллы пропустила необязательный гол, что и стоило им потери очков. Далее «Милан» столкнулся с тяжелым календарем, пройти который без потерь могла только та команда, которая действительно готова бороться за призовые места. Однако нынешний «Милан» - это команда достаточно сырая, не способная пока что стабильно выступать на всех фронтах. В связи с единственной победой в последних четырех матчах Монтелла принял решение в матче против «Наполи» дать шанс тем футболистам, которые в последнее время редко появлялись в стартовом составе. В принципе, это должно было сыграть важную роль в поединке, однако «россонери» провалили стартовый отрезок матча, который и стоил им поражения.

Еще на 6-й минуте «Наполи» организовал атаку в три касания, Дрис Мертенс оказался на правом фланге и сделал слепую, но очень чувствительную передачу на Лоренсо Инсинье в центр штрафной. Вингер гостей мяч принял и красиво переиграл Джанлуиджи Доннарумму, оставив не у дел и капитана «россонери» Игнасио Абате. Быстрый гол ошарашил не только «Сан-Сиро», но и игроков обороны «Милана», которые продолжили ошибаться. И снова гениальный пас от Мертенса помог выйти на ударную позицию спустя три минуты Хосе Кальехону, который отправил мяч между ног Доннарумме в сетку ворот. Судя по следующим 30 минутам игры, матч можно было смело заканчивать, если бы не первая опасная атака «россонери», после которой Гомес пробил головой рядом со штангой. Однако на свой гол «Милан» наиграл. Куцка воспользовался ошибкой обороны гостей, вышел на свидание с Пепе Рейной и не оставил тому никаких шансов.

Намного интересней выдалась вторая половина игры, в которой команда Монтеллы имела все шансы, чтобы не только сравнять счет, но и выйти вперед, однако здорово выручал свою команду Рейна, а когда и он ничем не мог помочь, на выручку «Наполи» приходила перекладина ворот. Однако запал «россонери» немного угас к середине второго тайма. Команде Маурицио Сарри удалось отвести игру подальше от своих ворот и провести несколько неплохих контратак, в одной из которых лишь мастерство Доннаруммы помешало Мертенсу сделать счет 3:1. «Милан» смазал концовку игры, когда мог пойти на штурм ворот соперника, довольствовавшись очередной потерей очков, причем в матче против своего прямого конкурента. Уже 7 очков разделяют «Милан» и «Наполи» в турнирной таблице, несмотря на то, что у «россонери» есть еще одна игра в запасе.

Винченцо Монтелла, главный тренер «Милана»: «Мы попытались с первых минут взять игру под свой контроль. Стоит отдать должное соперникам, которые показали себя искусными мастерами во время двух голевых комбинаций. Это не выбило моих подопечных из колеи, они показали хороший футбол во встрече с сильным оппонентом, который хорошо выступает на всех фронтах. Я доволен выступлением своей команды по отношению к противнику. Это было очень трудное испытание. Данный матч должен придать нам еще больше уверенности в собственных силах. Я не знаю, должна ли была команда играть с большей спортивной злостью, но, несомненно, ей следовало быть более эффективной в чужой штрафной площади».

Маурицио Сарри, главный тренер «Наполи»: «Я доволен тем, что увидел на поле в этот раз. Нам не удалось поставить победную точку, а против «Милана», который пребывает в прекрасной форме, испытывать трудности — это нормально. Впервые я увидел команду, которая была способна выстрадать результат. Истинный «Милан» является командой высокого уровня, и у нас были определенные проблемы, но мы показали характер и завоевали важные очки. Единственный минус в том, что мы не поставили победную точку в начале матча. Мертенс хорошо ассистировал, но был плох при реализации моментов? Он мог забить гол. В начале матча он сыграл отлично, когда отдал две голевые передачи. Да, он не реализовал несколько простых моментов, но нельзя критиковать его, ведь у него до этого были матчи, где он забивал по четыре мяча. В этот раз ему не повезло, но Дрис всё равно хорош».

«Милан» - «Наполи» - 1:2

Голы: Куцка, 37 — Инсинье, 6, Кальехон, 9.

«Милан»: Доннарумма — Абате, Палетта, Гомес, Калабрия — Куцка, Соса (Бертолаччи, 75), Пашалич (Ньянг, 86) — Сусо, Бакка (Лападула, 74), Бонавентура.

«Наполи»: Рейна — Хисай, Альбиоль, Тонелли, Стринич — Аллан (Рог, 86), Жоржиньо (Диавара, 61), Хамшик (Зьелински, 74) — Кальехон, Мертенс, Инсинье.

Предупреждения: Калабрия, Соса, Гомес, Бакка — Мертенс, Стринич, Тонелли, Кальехон.





Мало кто ожидал еще в начале сезона, что к экватору чемпионата «Лацио» будет подходить к игре с «Ювентусом» в качестве одного из претендентов на попадание в лидирующую тройку. После отказа руководить командой Марсело Бьелсы «Лацио» остался фактически у разбитого корыта, а Симоне Индзаги стал чуть ли не единственным тренером, который согласился в последний момент возглавить клуб. Этот наставник знал всю кухню команды изнутри и прекрасно понимал, что необходимо сделать для того, чтобы улучшить ее результаты. Конечно, сегодняшних «орлов» вряд ли можно назвать второй или даже третьей силой Серии А, но это та команда, которая способна брать очки с середняками и аутсайдерами чемпионата и навязывать борьбу более мощным в финансовом плане соперникам.

Нет у римлян, тем более, такой глубины состава и такого высококлассного подбора игроков, как у «Ювентуса», который от сезона к сезону продолжает работать над усилением состава и это у «старой синьоры» прекрасно получается. Несмотря на то, что к отчетному матчу команда Массимилиано Аллегри подходила в качестве лидера, игра ее далеко не безупречна, если сравнивать с прошлым сезоном. Объяснение этому видится пока что в одном - Аллегри не удалось найти пока что замену ушедшим лидерам и главному мотору команды, Полю Погба. А ведь больше всего нареканий в нынешнем «Ювентусе» вызывает именно позиция центрального полузащитника, которая последние два сезона потеряла трех настоящих легенд - Андреа Пирло, Артуро Видаля и Поля Погба.

Тем не менее, в нынешних условиях чемпионата Италии даже такой «Ювентус» может добиваться поставленных целей. В матче против «орлов» «старой синьоре» быстро удалось сделать то, чего от нее ждали болельщики. Сначала Паоло Дибала после скидки от Марио Манджукича открыл счет в матче, а затем Гонсало Игуаин откликнулся на передачу от Хуана Куадрадо справа и сделал счет 2:0. Пока команда Индзаги выходила из спячки «Юве» избрал свою излюбленную модель игры и засушил результат, не рискуя делать счет крупным. Таким образом «Юве» не дал возможности «Роме» опередить их в турнирной таблице.

Массимилиано Аллегри, главный тренер «Ювентуса»: «Это было хорошее выступление со стороны моих подопечных. Ребята показали очень хороший футбол и с точки зрения атаки, и с точки зрения обороны. Конечно, нам есть что улучшать, но команда может быть довольна сегодняшним поединком. Нам удалось дать достойный ответ на поражение в предыдущем туре. Схема? Идея о подобном модуле зародилась в середине недели. Я опробовал схему несколько раз на тренировках, и действия ребят оставили приятное впечатление. Вчера у меня еще были кое-какие сомнения, но сегодня я принял окончательное решение, решив сделать ставку на данное построение».

Симоне Индзаги, главный тренер «Лацио»: «Конечно, встречи с таким соперником являются особенными. Я знал, что нам придется очень трудно, но мне бы хотелось видеть другой подход в исполнении своих футболистов. Мы не должны были пропускать два мяча в течение первых пятнадцати минут. Если бы команда опустила голову, то все могло быть еще хуже. Я не хотел бы оценивать игру отдельных футболистов. Конечно, каждый игрок в таком матче должен делать все, что в его силах, возможно, даже больше. Если вы начинаете поединок с чемпионом так, как мы начали сегодня, то все можно заканчивать. Может быть, во встрече с другим оппонентом ситуацию удалось бы исправить, но сегодня все было иначе. Мы попытаемся тщательно проанализировать то, что произошло».

«Ювентус» - «Лацио» - 2:0

Голы: Дибала, 5, Игуаин, 17.

«Ювентус»: Буффон — Лихтштайнер (Барцальи, 74), Бонуччи, Кьеллини, Асамоа — Хедира, Пьянич — Куадрадо, Дибала (Ринкон, 82), Манджукич — Игуаин (Пьяца, 87).

«Лацио»: Маркетти — Патрик, де Врей, Уоллас, Раду (Лукаку, 60) — Пароло, Билья (Джорджевич, 60), Милинкович-Савич — Ломбарди (Мурджа, 66), Иммобиле, Ф. Андерсон.

Предупреждения: Раду, Иммобиле, Пароло.





Мало кто ожидал в этом матче сенсации и потери очков «Ромой» в домашнем поединке против середняка Серии А. Тем не менее, нынешняя игра «волков» вызывает много вопросов, тем более, в матчах против соперников из нижней когорты команд. В последних двух матчах команда Лучано Спаллетти добывала победы на классе с минимальным счетом над «Дженоа» и «Удинезе», показав довольно блеклый футбол в атаке. Так произошло и в матче против «Кальяри», который прекрасно изучил соперника и долгое время не давал усомниться в своих серьезных намерениях зацепиться за позитивный результат на «Олимпико». Однако свое веское слово сказал тот футболист, чья игра в нынешнем сезоне вызывает только позитивные эпитеты. Эдину Джеко удалось забить решающий гол в поединке, который стал для него 14-м в чемпионате и помог догнать в гонке бомбардиров Мауро Икарди и Андреа Белотти.

Лучано Спаллетти, главный тренер «Ромы»: «В таблице есть много команд, у которых ещё есть время вернуть себе высокие позиции в таблице. Есть Интер, который сейчас идёт очень уверенно, Милан, который демонстрирует красивый футбол, Наполи выиграл в очень сложном матче. Впереди много туров, длинный путь, так что нужно продолжать действовать отличной, быть внимательными к мельчайшим деталям и добиваться таких результатов, как мы добились в этот раз против Кальяри. Такие матчи изначально кажутся проходными, но когда ты выходишь на поле, то соперники всегда находят способ доставить тебе проблемы. В первом тайме Рома провела не самый блестящий поединок, мы не могли найти меры против той интенсивной игры, которую предложил нам соперник в центре поля. Мы внесли кое-какие изменения, но наша команда продолжила действовать сбалансированно, не было никакой паники, и постепенно моменты стали появляться».

«Рома» - «Кальяри» - 1:0

Гол: Джеко, 56.

«Рома»: Щесны — Манолас (Вермален, 90+1), Фасио, Рюдигер — Перес, Де Росси, Строотман, Эмерсон — Наингголан (Паредес, 88), Перотти (Эль Шаарави, 81) — Джеко.

«Кальяри»: Рафаэль — Писакане (Фарагу, 81), Чеппителли, Алвес, Мурру — Исла, Тахцидис, Дессена (Педру, 66) — Барелла, Фариас (Сау, 72) — Боррьелло.

Предупреждения: Манолас — Писакане, Чеппителли.

Удаление: Жоау Педру, 90+3.





Турнирная таблица:





Максим ГРОЗНЫЙ

Источник — Sport.ua

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