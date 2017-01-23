Артем ХОЛОД: «Уверен, тренеры сделают правильные выводы»

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Юнацька збірна України U-17 повернулась з міжнародного турніру в Мінську, де посіла сьоме місце. Враженнями від виступів своєї команди з прес-службою ФФУ поділився нападник збірної - Артем Холод, який відзначився трьома голами на «Кубку розвитку».



- На жаль, виступ нашої команди складно назвати успішним, тренер оцінив його на два з плюсом. Ми провалили перші два матчі. Добре, що потім зуміли зібратися та виграти наступні три гри і, як результат, посісти сьоме місце.



- Що трапилось під час перших двох матчів, в яких Ваша команда поступилась Литві та Ізраїлю?

- До першого матчу проти команди Литви ми, напевно, підійшли недостатньо сконцентрованими, хоча всі хлопці хотіли довести, що вони найкращі. Що стосується гри проти Ізраїлю, то ми в цьому поєдинку викладалися як могли, проте суперник був дуже сильний, тому й такий результат. Та я можу сміливо сказати і за себе, і за всю команду - ми віддали всі сили в цьому матчі, але перемогти, на жаль, не вийшло.



- Далі були три перемоги - над Грузією, Словаччиною та Молдовою. Яка гра була найуспішнішою, на Вашу думку?

- Як сказав наш тренер, найбільш легкою та успішною була для нас гра проти Словаччини, коли ми перемогли з рахунком 5:0. Сергій Попов похвалив нас за цей матч і сказав, що ми грали так як треба - швидко переходили з захисту в атаку, забили багато голів - він подякував нам за цю гру. На мою думку, ми добре провели останній матч проти команди Молдови. Зустріч пройшла за нашої переваги, ми більше володіли м’ячем та заслужено перемогли.



- Ви стали кращим бомбардиром нашої команди - забили три м’ячі, чи залишилися Ви задоволеним таким результатом і який матч Вам запам’ятався найбільше?

- Загалом, я задоволений трьома голами, проте міг забити і більше, тому буду працювати над цим. Найбільше запам’ятався останній гол Молдові, він став вирішальним, до того ж - це був мій День народження, тому було вдвічі приємніше.



- Команда привітала з Днем народження?

- Звичайно, хлопці дуже тепло привітали мене, я їм надзвичайно вдячний за це. Тренер також привітав особисто. Дуже приємно в такій атмосфері святкувати день свого народження, це незабутні емоції.



- Якщо говорити про сам турнір, чи сподобалася Вам організація?

- Так, організація була на високому рівні, тому хотів би подякувати організаторам. До того ж, він став для нас гарною репетицією перед участю в еліт-раунді. Тренери побачили, в яких ми кондиціях на поточний момент, і я впевнений, що усі зроблять правильні висновки з цього турніру.

Источник — Федерация футбола Украины

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