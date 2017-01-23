Вернидуб не видит логики в позиции Динамо по Мякушко

«Зоря» хотіла взяти півзахисника «Динамо» Сергія Мякушка в оренду до кінця 2017 року, але кияни готові були відпустити його тільки до кінця червня.

Головний тренер луганчан Юрій Вернидуб розповів «Футбол 24», що хотів взяти цього футболіста мінімум до кінця року. «Якщо, дасть Бог, ми виконаємо завдання, потрапимо в єврокубки, то щоб хлопець брав участь в них. Або мені потім знову когось шукати на цю позицію? А сенс тоді награвати його зараз, щоб влітку шукати когось іншого?», – пояснив він.

Він також вказав, що в нинішньому сезоні залишається три ігрові місяці – березень, квітень і травень, і не розуміє, навіщо брати гравця до кінця червня.

Вернидуб підкреслив, що не бачить логіки в позиції «Динамо». «Якщо людина не потрібна «Динамо», то яка різниця, на півроку ви його віддаєте або на рік?», – сказав наставник «Зорі».

Источник — Футбол 24

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