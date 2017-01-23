Вовкодав Олимпику не подошел

Защитник Сергей Вовкодав, находившийся сегодня на просмотре в «Олимпике», не подошёл донецкому клубу. 28-летний футболист, который до недавнего времени защищал цвета ФК «Полтава», принял участие в товарищеском матче «Олимпика» с «Колосом», однако не сумел впечатлить тренерский штаб донецкой команды.
Вовкодав может продолжить карьеру в харьковском «Гелиосе».
Напомним, что ранее в своей карьере Сергей Вовкодав выступал в составе «Ворсклы», «Кремня» и «Ильичёвца». Таким образом, три бывших клуба Вовкодава из четырёх представляют Полтавскую область, уроженцем которой он и является.
Источник — Footboom
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