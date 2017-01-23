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Бывший нападающий Зари Данило находится на просмотре в Анжи

Бразилец работает с махачкалинским клубом

  • 23.01.2017 23:19
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ТАСС
© ТАСС

Бывший футболист краснодарской «Кубани» Данило проходит просмотр в махачкалинском «Анжи». Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе махачкалинского клуба.

Сейчас «Анжи» проводит свой первый зимний учебно-тренировочный сбор в турецком Белеке. Он завершится 26 января.

«На просмотре сейчас находятся несколько игроков. В том числе и Данило», - сказали в пресс-службе.

Ранее 30-летний Данило выступал за российский клуб «Кубань» - в 2014 году на правах аренды. Также нападающий играл за украинскую «Зарю», казахстанский «Актобе», швейцарский «Сьон», словацкий «Спартак», чешский «Пршибрам», польскую «Погонь», венгерский «Гонвед», тайский «Чианграй», а последнюю половину сезона провел в клубе из ОАЭ «Дибба». Является финалистом Кубка России в составе «Кубани», а также бронзовым призером чемпионата Казахстана с «Актобе».

Источник — ТАСС

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