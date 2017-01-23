Ворскла: разбор полетов после матча с Дунавом и вечерняя тренировка

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Перед виходом на вечірнє заняття тренери з футболістами зібралися в конференц-залі готелю, аби переглянути матеріал, підготовлений методичною групою за мотивами вчорашнього товариського матчу з болгарським «Дунавом».

Про що говорилося за зачиненими дверима, можемо тільки здогадуватися, та після цього хлопці крокували в напрямку тренувального поля, активного один з одним про щось спілкуючись. Сподіваємось, висновки будуть зроблені правильні, хоча й розуміємо, що серйозно сприймати результати спарингів навряд чи варто.

Трішки розігрів атмосферу вправами з гумором тренер Анатолій Момот. Заняття дедалі набирало обертів. Справжню Копа Кабану, жонглюючи м'ячем, показав іншим Євген Зарічнюк. Та це було не в підготовчому плані, а під час переходу груп від однієї вправи до іншої. Старанно працюють, підтягуючись до більш досвідчених виконавців, які зараз проходять оглядини в команді. Виокремлювати, звісно, нікого не будемо, час дасть відповідь, хто здатен підсилити «Ворсклу».

Старший тренер Вадим Лазоренко навантажував хлопців введенням м'яча поміж густо розставленими стійками. За голосом фахівця потрібно було прискорюватись по ходу подолання 30-метрового відрізку поля.

Останні промені сонця зникали за горами вдалечині. Сіде помалу пеленала туманна прохолода. В таку пору футболістам думається й працюється в задоволення. На закуску ще поганяли кулю в квадратах та, поаплодувавши один одному за спільну хорошу роботу, попрямували до готелю.

Источник — ФК Ворскла

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