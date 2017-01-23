Карпаты: Иван Лобай получил травму

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Недовго карпатівцям залишилося трудитися на зелених турецьких полях. Ще кілька днів і на «левів» чекатимуть звичні для січневого Львова сніги та морози, а ще можливість провести час із рідними та близькими. Однак, перед заслуженим відпочинком, команді слід провести ще два спаринги і обидва відбудуться у вівторок – спершу, в 10:00, а згодом о 16:00 за київським часом. Обидва матчі уболівальники зможуть побачити у прямому ефірі на офіційному сайті клубу.



Тим часом, у понеділок, «зелено-білі» провели два тренування. З кожним днем «леви» набирають форму, стають зігранішими та краще розуміють один одного. Не бере участі в загальних заняттях лише Іван Лобай, який зазнав ушкодження і працює за індивідуальним графіком із клубним реабілітологом.



Решта гравців продовжують вникати в суть філософії Олега Дулуба, який завдяки різноманіттю вправ, гармонійно розбавляє турецьку рутину. Це не може не впливати на загальний мікроклімат в команді – він є оптимістично-стриманим.

Источник — ФК Карпаты

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