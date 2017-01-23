«Зимбабве» – «Тунис» - 2:4
Голы: 0:1 – 9 Слити, 0:2 – 22 Мсакни, 0:3 – 36 Хенисси, 1:3 – 42 Мусона, 1:4 – 45, пенальти Хазри, 2:4 – 58 Ндоро.
«Зимбабве» – Мкурува, Звирекви, Нхамойнесу, Муройва, Басера, Фири (Ндоро, 46), Накамба, Кацанде, Биллиат, Мушекви, Мусона (Махачи, 89).
«Тунис» – Жриди, Бен-Юссеф, Маалуль, Наггез, Абденнур, Сасси, Слити (Азуни, 83), Бен-Амор, Хазри (Лахмар, 63), Мсакни (Хелифа, 78), Хенисси.
Предупреждения: Фири (8), Бен-Амор (33), Нхамойнесу (44), Наггез (85).
«Сенегал» – «Алжир» - 2:2
Голы: 0:1 – 10 Слимани, 1:1 – 43 Диоп, 1:2 – 52 Слимани, 2:2 – 53 Соу.
«Сенегал» – Ндиай, Туре, Мбоджи (Дьедиу, 70), Сисс, Сарр, Ндиайе (Гуйе, 78), Диоп, Ндойе, Диаме, Конате (Кейта, 90), Соу.
«Алжир» – Ассела, Манди, Гулям, Мефта, Кадамуро-Бентаиба, Ханни (Геззаль, 83), Бенталеб, Марез, Гедиура, Браими, Слимани (Бунеджа, 80).
Предупреждения: Гулям (39), Бенталеб (39), Браими (44), Кадамуро-Бентаиба (58), Дьедиу (74).
Источник — Sport.ua
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