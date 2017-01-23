U-17: Украина обыграла Молдову на турнире в Беларуси

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Юнацька збірна України серед гравців до 17 років перемогою завершила виступи на міжнародному турнірі «Кубок розвитку» у Білорусі. Підопічні Сергія Попова виграли у Мінську третій матч поспіль, здолавши у поєдинку за 7-е місце своїх однолітків із Молдови.



Команди без розвідки розпочали гру, й у стартові хвилини дещо активніше діяли молдавські футболісти, провівши кілька небезпечних атак, одного разу м’яч після удару зі штрафного влучив у стійку воріт українців. Але «синьо-жовті» досить швидко погасили атакувальний запал суперників, уже на 10-й хвилині зустрічі повівши у рахунку: Артем Холод вдало зіграв на добивання, відправивши м’яч у сітку.



Забивши швидкий гол, українська збірна повністю захопила ініціативу, створивши ще кілька нагод для взяття воріт, але на перерву команди пішли за мінімальної переваги наших хлопців.



Другий тайм активніше розпочали українці, які протягом стартових 15-ти хвилин лише кілька разів дозволяли суперниками перетнути центральну лінію. Щоправда, й особливих дивідендів від переваги «синьо-жовті» не отримали – ударам бракувало влучності.



У середині другої половини зустрічі, захопившись атаками, «синьо-жовті» ледь не пропустили, але вдало зіграв кіпер українців Джуніор Лтайф Дані, ліквідувавши вихід сам на сам.



Втім, це був лише епізод. Підопічні Попова надалі у захисті діяли дуже зібрано, а в атаці – наполегливо, хоча ще раз засмутити воротаря збірної Молдови Агачі не зуміли.



1:0 – мінімальна за рахунком, але впевнена за грою перемога «синьо-жовтих».



Кубок розвитку-2017



Молдова U-17 – Україна U-17 – 0:1

Гол: Холод (10)



Попередження: Граур (40+1), Капутерко (43), Стефу (55) – Шевцов (7) Снурніцин (18), Холод (35), Назаренко (64)



Молдова: Агачі – Ревенко, Конохов, Капутерко (Гончар, 59), Кошкодан (Собраневшілі, 49) (Мокон, 73), Стефу, Думбравану, Мірзац, Граур, Обляк, Гліга (Тіганеску, 73)



Україна: Лтайф Дані – Чмирьов, (Шушко, 35, Колесник, 69), Кащук, Холод (Ступник, 80+1), Косюк (Бондаренко, 53), Рудюк, Шевцов, Слива, Снурніцин, Тарадуда, Титаевський (Назаренко, 41)

Источник — Федерация футбола Украины

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