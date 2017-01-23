Войти или Зарегистрироваться
Вход на сайт
Зарегистрироваться или Напомнить пароль
Меню

Роман САНЖАР: «С Брикнером будем заключать контракт»

Тренер «Олимпика» прокомментировал выступление команды на Мемориале Макарова

  • 23.01.2017 22:01
  • 240 просмотров
  • 0 комментария
Метки
ФК Олимпик
© ФК Олимпик

Главный тренер «Олимпика» Роман Санжар прокомментировал состояние команды после зимнего отпуска и выступление на Мемориале Макарова.

- Для нас Мемориал Макарова важен тем, что мы получаем возможность посмотреть в играх новичков, которые могли бы заменить ушедших ребят. На данный момент я не вижу, что ребята, которые пришли к нам в команду, могут нас усилить. За исключением Ивана Брикнера, который нам понравился. С ним, наверно, будем заключать контракт. Все остальные ребята, которые у нас на просмотре, под вопросом.

- Как оцените уровень соперников «Олимпика» на Мемориале Макарова?
- Мне тяжело оценивать уровень соперников, особенно на данном этапе подготовки. Могу говорить за свою команду – мы находимся сейчас не в своих кондициях. В принципе, те игры, которые мы провели, пойдут нам на пользу. Наша задача максимально подготовиться в Киеве до турецкого сбора. Плюс важно просмотреть потенциальных новичков. На сегодняшний момент я вижу, что у нас не получается пока что заменить игроков, которые покинули «Олимпик».

- Результат сегодняшней игры с «Колосом» вас разочаровал?
- На результат я не обращаю внимания, я больше смотрю на качество игры, на нашу готовность. Но выиграть хочется всегда. Первым таймом я доволен, мы практически ничего не позволили создать сопернику, доминировали. Не все получалось, но мне понравился первый тайм. Во второй половине тяжело говорить об игре, ведь на поле было много ребят, которые находятся у нас на просмотре. Был сумбур и желание. Молодцы, что сравняли счет, но для меня не это важно. Главное, чтобы я увидел футболистов, которые в будущем нам помогут и смогут восполнить наши потери. Пока что я таких игроков не вижу.

- «Олимпик» в прошлом году выиграл Мемориал Макарова. Как думаете, в нынешнем году уровень турнира изменился?
- Это очень хороший турнир, который проходит в нормальных условиях, учитывая, какая погода сейчас в Киеве. Хорошие команды, хорошие матчи, есть возможность проверить новичков. Мы пока что не укомплектованы, будем работать, впереди у нас еще месяц.

Источник — ФК Олимпик

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Интересные факты
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.