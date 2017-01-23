Роман САНЖАР: «С Брикнером будем заключать контракт»

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Главный тренер «Олимпика» Роман Санжар прокомментировал состояние команды после зимнего отпуска и выступление на Мемориале Макарова.

- Для нас Мемориал Макарова важен тем, что мы получаем возможность посмотреть в играх новичков, которые могли бы заменить ушедших ребят. На данный момент я не вижу, что ребята, которые пришли к нам в команду, могут нас усилить. За исключением Ивана Брикнера, который нам понравился. С ним, наверно, будем заключать контракт. Все остальные ребята, которые у нас на просмотре, под вопросом.

- Как оцените уровень соперников «Олимпика» на Мемориале Макарова?

- Мне тяжело оценивать уровень соперников, особенно на данном этапе подготовки. Могу говорить за свою команду – мы находимся сейчас не в своих кондициях. В принципе, те игры, которые мы провели, пойдут нам на пользу. Наша задача максимально подготовиться в Киеве до турецкого сбора. Плюс важно просмотреть потенциальных новичков. На сегодняшний момент я вижу, что у нас не получается пока что заменить игроков, которые покинули «Олимпик».

- Результат сегодняшней игры с «Колосом» вас разочаровал?

- На результат я не обращаю внимания, я больше смотрю на качество игры, на нашу готовность. Но выиграть хочется всегда. Первым таймом я доволен, мы практически ничего не позволили создать сопернику, доминировали. Не все получалось, но мне понравился первый тайм. Во второй половине тяжело говорить об игре, ведь на поле было много ребят, которые находятся у нас на просмотре. Был сумбур и желание. Молодцы, что сравняли счет, но для меня не это важно. Главное, чтобы я увидел футболистов, которые в будущем нам помогут и смогут восполнить наши потери. Пока что я таких игроков не вижу.

- «Олимпик» в прошлом году выиграл Мемориал Макарова. Как думаете, в нынешнем году уровень турнира изменился?

- Это очень хороший турнир, который проходит в нормальных условиях, учитывая, какая погода сейчас в Киеве. Хорошие команды, хорошие матчи, есть возможность проверить новичков. Мы пока что не укомплектованы, будем работать, впереди у нас еще месяц.

Источник — ФК Олимпик

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