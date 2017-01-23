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Утвержден новый регламент Палаты по разрешению споров ФФУ

Исполком ФФУ утвердил новый регламент еще 21 декабря

  • 23.01.2017 21:47
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Утвержден новый регламент Палаты по разрешению споров ФФУ

Рішенням Виконавчого комітету ФФУ від 21 грудня 2016 року № 11 затверджено Регламент Палати з вирішення спорів ФФУ у новій редакції.

Регламент Палати з вирішення спорів ФФУ у новій редакції набуває чинності з 1 лютого 2017 року та застосовується при розгляді справ, рішення за якими не було прийнято до набрання ним чинності.

Нові заяви щодо вирішення спорів оформлюються відповідно до вимог Регламенту Палати з вирішення спорів ФФУ в новій редакції та реєструються у канцелярії ФФУ.

Нова редакція Регламенту Палати з вирішення спорів розміщена у відповідному розділі на сайті ФФУ.

Источник — Федерация футбола Украины

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