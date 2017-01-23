Утвержден новый регламент Палаты по разрешению споров ФФУ

Рішенням Виконавчого комітету ФФУ від 21 грудня 2016 року № 11 затверджено Регламент Палати з вирішення спорів ФФУ у новій редакції.



Регламент Палати з вирішення спорів ФФУ у новій редакції набуває чинності з 1 лютого 2017 року та застосовується при розгляді справ, рішення за якими не було прийнято до набрання ним чинності.



Нові заяви щодо вирішення спорів оформлюються відповідно до вимог Регламенту Палати з вирішення спорів ФФУ в новій редакції та реєструються у канцелярії ФФУ.



Нова редакція Регламенту Палати з вирішення спорів розміщена у відповідному розділі на сайті ФФУ.

Источник — Федерация футбола Украины

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