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Сборные Шотландии и Канады проведут товарищеский матч

Команды встретятся 22 марта

  • 23.01.2017 21:32
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Сборные Шотландии и Канады договорились провести спарринг в марте.

Поединок должен состояться 22 марта на арене «Хибернианс» «Истер Роуд».

Источник — Sport.ua

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