Сборные Шотландии и Канады проведут товарищеский матч

Сборные Шотландии и Канады договорились провести спарринг в марте.
Поединок должен состояться 22 марта на арене «Хибернианс» «Истер Роуд».
Источник — Sport.ua
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Сборные Шотландии и Канады договорились провести спарринг в марте.
Поединок должен состояться 22 марта на арене «Хибернианс» «Истер Роуд».
Источник — Sport.ua
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
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