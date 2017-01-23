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Милевский отметился голом и ассистом за Тосно в спарринге

Украинец набирает форму в составе российской команды

  • 23.01.2017 21:27
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Нападающий «Тосно» Артем Милевский отметился голом и результативной передачей в спарринге своей команды с «Яссы».

Украинец открыл счет голам своей команды в этом матче, а через две минуты отдал и ассист.

Контрольный матч.

«Тосно» - «Яссы Политехника» - 3:3
Голы: Милевский, 36; Кутьин, 38; Киреенко, 90 - Чиука, 17; Сато, 49; Бадич, 78

Источник — Sport.ua

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