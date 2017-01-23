Мама Еременко: Роман завершит карьеру? Не та фамилия!

© pfc-cska.com. Роман Еременко

Мама полузащитника ЦСКА Романа Еременко Нелля рассказала, как дела у ее сына. Сегодня она присутствовала в Белеке на товарищеском матче между тульским «Арсеналом» и «Шахтером» из Караганды, который тренирует Алексей Еременко-старший. Напомним, в ноябре прошлого года 29-летний хавбек армейцев и сборной Финляндии был дисквалифицирован на два года за употребление кокаина.

– Как поживает Роман? Информации в публичном пространстве совсем мало.

– У Ромчика все нормально. Он каждый день тренируется, поддерживает форму.

– Где он сейчас?

– В Финляндии. Все будет хорошо. Мы в этом уверены.

– Но некоторые предрекают вашему сыну чуть ли не досрочное завершение карьеры...

– Не та фамилия! – гордо произнесла Еременко.

Источник — Спорт-Экспресс в России

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