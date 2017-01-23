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Халл Мбокани арендовал резервиста Ливерпуля

Лазар Маркович отправился в аренду

  • 23.01.2017 21:09
  • 481 просмотров
  • 2 комментария
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«Ливерпуль» официально подтвердил переход своего вингера Лазара Марковича в «Халл» на правах аренды.Этот сезон 22-летний серб должен был провести в аренде в лиссабонском «Спортинге», однако отсутствие регулярной игровой практики заставило «красных» отозвать своего игрока и подыскать ему новый клуб.

Как и ожидалось, с этим не возникло проблем. По обоюдному согласию всех сторон — обоих клубов и самого Лазара — арендное соглашение был расторгнуто. Однако вместо возвращения на «Энфилд» Маркович отправляется снова в аренду.

Остаток сезона Маркович, способный сыграть на фланге или в центре, проведет в команде Марку Силвы и попробует помочь ей избежать вылета из Премьер-Лиги.

Таким образом, Маркович стал уже четвертым новичком «тигров» в январе после защитника Омара Элабделлауи, полузащитника Эвандро и нападающего Умара Ниассе.

Источник — Fapl.ru

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Комментарии
    mihaill2009
      mihaill2009, 23.01.2017 21:24
    +1
    Спорт юа, возьмите меня корректором заголовков и я буду объяснять людям,что Халл Мбокани, это вообще не человек как и Слава КПСС.
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    Rustam OldBoy
      Rustam OldBoy, 23.01.2017 21:48
    0
    Кхал Дрого
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