Халл Мбокани арендовал резервиста Ливерпуля

«Ливерпуль» официально подтвердил переход своего вингера Лазара Марковича в «Халл» на правах аренды.Этот сезон 22-летний серб должен был провести в аренде в лиссабонском «Спортинге», однако отсутствие регулярной игровой практики заставило «красных» отозвать своего игрока и подыскать ему новый клуб.

Как и ожидалось, с этим не возникло проблем. По обоюдному согласию всех сторон — обоих клубов и самого Лазара — арендное соглашение был расторгнуто. Однако вместо возвращения на «Энфилд» Маркович отправляется снова в аренду.

Остаток сезона Маркович, способный сыграть на фланге или в центре, проведет в команде Марку Силвы и попробует помочь ей избежать вылета из Премьер-Лиги.

Таким образом, Маркович стал уже четвертым новичком «тигров» в январе после защитника Омара Элабделлауи, полузащитника Эвандро и нападающего Умара Ниассе.

Источник — Fapl.ru

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.