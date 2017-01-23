Карпаты отказались от услуг Дарио Друди

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«Карпаты» отказались в последний момент подписывать Дарио Друди на пост спортивного директора.

Дарио Друди не перейдет в «Карпаты», по крайней мере до лета 2017 года. По информации «Футбол 24», львовский клуб отказался от подписания аргентинского специалиста на позицию спортивного директора.

Напомним, эту должность экс-тренеру «Звезды» предложил президент «зелено-белых» Петр Дыминский. О причинах, по которым руководство клуба в последний момент отказалось приглашать Друди, пока неизвестно.

В ноябре 2016-го Дарио Друди покинул пост тренера «Звезды».

Источник — Футбол 24

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