Карпаты отказались от услуг Дарио Друди

«Карпаты» отказались в последний момент подписывать Дарио Друди на пост спортивного директора.
Дарио Друди не перейдет в «Карпаты», по крайней мере до лета 2017 года. По информации «Футбол 24», львовский клуб отказался от подписания аргентинского специалиста на позицию спортивного директора.
Напомним, эту должность экс-тренеру «Звезды» предложил президент «зелено-белых» Петр Дыминский. О причинах, по которым руководство клуба в последний момент отказалось приглашать Друди, пока неизвестно.
В ноябре 2016-го Дарио Друди покинул пост тренера «Звезды».
Источник — Футбол 24
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.